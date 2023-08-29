Каким должен быть завтрак школьника
Нутрициолог Жанна Коробейникова рассказала, каким должен быть правильный завтрак для школьника.
По словам эксперта, первый прием пищи обязан отвечать только одному требованию — быть полноценным.
В качестве простого примера полезного завтрака нутрициолог в первую очередь назвала каши и яйца в любом виде: яичница, омлет, скрэмбл. При этом стоит заранее спрашивать ребенка, что бы он хотел съесть на завтрак, а не насильно заставлять есть то, что ему не нравится.
Коробейникова посоветовала отказаться от сахара и использовать сахарозаменители.
Также нельзя использовать каши быстрого приготовления — в них нет ничего полезного. Чтобы не варить геркулес с утра, можно сделать так называемую ленивую кашу: залить кефиром или молоком, добавить варенье или орехи — и к утру будет готово полезное и вкусное блюдо, передает «Радио 1».