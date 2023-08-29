Каким должен быть завтрак школьника

Нутрициолог Жанна Коробейникова рассказала, каким должен быть правильный завтрак для школьника.

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По словам эксперта, первый прием пищи обязан отвечать только одному требованию — быть полноценным.

В качестве простого примера полезного завтрака нутрициолог в первую очередь назвала каши и яйца в любом виде: яичница, омлет, скрэмбл. При этом стоит заранее спрашивать ребенка, что бы он хотел съесть на завтрак, а не насильно заставлять есть то, что ему не нравится.

Коробейникова посоветовала отказаться от сахара и использовать сахарозаменители.