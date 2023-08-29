6 лучших и простых перекусов для ребенка в школу

В качестве перекуса ребенку в школу можно давать самую разную еду, однако важно учитывать особенности детского организма. Например, из яблок лучше вырезать сердцевину, порезать их на дольки, а также очистить от кожуры.

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Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, перекусы для школьников должны соответствовать ряду требований.

— Еда не должна быстро портиться. Она должна сохранять внешний вид и не разваливаться. Еда для ребенка не должна приводить к чувству усталости, чем грешат сладкие напитки, десерты, конфеты, печенье и так далее. Хотя на какое-то время они и добавляют энергии, но потом появляются упадок сил и спутанность сознания. Трансжиры, жареная и соленая пища также не рекомендованы, — объяснила диетолог.

В качестве перекуса ребенку можно сделать бутерброд, при этом хлеб лучше выбрать цельнозерновой, уверена Соломатина. Можно положить в ланч-бокс кусочек мяса, куриную грудку или индейку. Омлет или сваренные вкрутую яйца — тоже неплохой вариант, отметила врач.

Фрукты и овощи нужно давать школьнику с учетом некоторых нюансов, подчеркнула эксперт.

— Овощи и фрукты должны быть жесткими, чтобы не расползаться, — вроде огурца или перца. Все должно быть помыто и порезано, — посоветовала специалист.

Неплохой вариант для перекуса — запеканки и сырники. По словам врача, они часто продаются в готовом виде, но их нужно внимательно выбирать: во многих наблюдается избыток сахара и вредных добавок.

Самый хороший вариант — приготовить запеканку или сырники самостоятельно. Печенье тоже можно давать ребенку, но его также лучше сделать самостоятельно, со сниженным количеством сахара, отметила Соломатина.