Диетолог: школьникам не стоит давать с собой скоропортящуюся еду

Диетолог Соломатина: школьникам не стоит давать с собой скоропортящуюся еду. Близится новый учебный год, а значит, у маленьких ребят и девчат, а также детей постарше начинаются трудовые будни. Между уроками, особенно если их больше трёх, часто хочется что-нибудь перекусить. Обычно в ход идут шоколадные батончики, газировка и чипсы, а ещё булочки из школьной столовой и всякие конфеты. Вкусно, но неполезно. Рассказываем об альтернативе.

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Питание школьника

В беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Елена Соломатина посоветовала отдать предпочтение более полезным перекусам. Можно давать детям с собой самую разную еду, но стоит учитывать особенности детского организма.

Вот основные правила: продукты не должны быстро портиться;

еда не должна приводить к сонливости, то есть сладкие напитки, десерты, конфеты и покупное печенье не подойдут;

трансжиры, жареная и солёная пища тоже в пролёте;

еду нужно класть в разные отделы ланч-бокса, чтобы ребёнку было удобно есть.

Что дать на перекус школьнику

Бутерброд. Идеально, если хлеб будет цельнозерновым, а вместо колбасы — курица или индейка;

Омлет или яйца. Неплохой вариант, по словам диетолога. Тем более, что они делают человека счастливее.

Фрукты и овощи. Лучше выбирать жёсткие плоды, чтобы ничего не потекло на новую чистую школьную форму, а ещё не забудьте всё помыть и порезать. И да, из яблок лучше вынуть сердцевину — мелочь, а вашему чаду будет удобнее есть.

Запеканка и сырники. Прекрасный перекус, если вы приготовите эти блюда сами. В покупных вариантах полно вредных добавок и сахара. То же самое относится и к печенью.

Вредные канцтовары

Если вы беспокоитесь о здоровье школьника, то важно выбирать не только качественные и полезные продукты, но и канцтовары. Например, не стоит покупать ручки с ароматными чернилами. Ребёнок может захотеть попробовать их на вкус, и тогда может развиться аллергия. Ластики лучше выбирать самые простые — белые, хоть сейчас и полно интересных и привлекательных альтернатив. Дело в том, что ароматизаторы и красители тоже могут нанести вред здоровью.