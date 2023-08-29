Нутрициолог составила идеальное меню для школьника

МОСКВА, 29 августа, ФедералПресс. Своим мнением на тему правильности школьного питания поделилась нутрициолог Жанна Коробейникова. Перед столовскими обедами стоит одна задача – быть полноценными.

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Для школьника особенно важен завтрак. Самые простые каши и яйца в любом виде станут отличным началом дня. Ни в коем случае нельзя использовать сахар и сахарозаменители, заявила эксперт.

Главное условие для обеда – ничего жаренного на подсолнечном масле. Также стоит исключить эклеры, кремовые пирожные и прочие жирные сладости. Ребенку будет полезно съесть на обед овощи, мясо или рыбу и блюда со сложными углеводами – крупы, макароны, бобовые.

А в качестве дневного перекуса прекрасно подойдут фрукты или немного орехов, которые насытят мозг энергией, сообщает «Радио 1».