Какие подарки можно дарить на первое сентября, а какие - не стоит
Близится первое сентября: родители школьников запасаются цветами, а учителя - вазами, банками и ведрами. Есть ли выход из этого замкнутого круга, что неэтично и незаконно дарить педагогам и какие подарки они сами хотели бы получать, "Неделе" рассказали эксперты.
Директора образовательных учреждений в нескольких крупных городах страны на вопрос "Недели" о подарках учителям отвечали однозначно: на усмотрение родителей, но не приветствуется. Руководитель школы информационных технологий № 26 в Липецке, финалист конкурса "Директор года России - 2022" Алексей Хорошилов пояснил:
"Цветы - это максимум. Как знак внимания и уважения. А все остальное - нет. Мы делаем свою работу, и какие-то подарки ни к чему".
Педагогам, с которыми поговорила корреспондент "Недели", важно внимание детей.
"Меня особенно трогает, когда ученики дарят то, что сделали сами", - рассказала учитель информатики одной из московских школ.
"За время работы в школе полюбила цветы", - призналась ее коллега.
А вот конфеты вызывают в основном негативную реакцию:
"За столько лет в сфере образования можно заработать сахарный диабет".
Но у родителей на этот счет свое мнение. Как нам рассказали в пресс-службе "Авито", в этом сезоне востребованы, например, сладкие букеты:
"Россияне покупают их на 47% активнее, чем в прошлом, а средний чек составляет 990 рублей".
Популярны деликатесные корзины - фрукты или мясные, сырные наборы. Но самым популярным подарком для учителей остаются цветы. За последние две недели их заказы на интернет-платформе выросли на 72% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
К сожалению, родители не всегда понимают, что своими подношениями могут подвести педагога под статью, ведь по Гражданскому кодексу РФ подарки работникам образовательных организаций, стоимость которых превышает три тысячи рублей, недопустимы. Но, кроме закона, существуют и этические нормы. О том, что уместно дарить учителям, "Неделе" рассказала эксперт по практическому бизнес-этикету Татьяна Баранова.
Этично ли, в принципе, дарить подарки учителям?
Татьяна Баранова:
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно определиться, что мы под этим подразумеваем. Подарок подарку - рознь. Это может быть что-то основательное, серьезное, что-то, что поставит человека в неловкое положение и, возможно, вызовет негативную реакцию руководства школы, а может быть - просто знак внимания. Например, подарить букет от класса - это не то же самое, что сделать индивидуальное подношение, например в формате ювелирного украшения. И тут имеют значение не только этические нормы, но и правовые. Поэтому для начала нужно убедиться в том, что мы не нарушаем закон, а уже потом говорить об этике.
Какие подарки дарить неэтично?
Татьяна Баранова:
Неэтично дарить парфюмерию, косметику, средства личной гигиены, причем не только педагогу, но и вообще малознакомому человеку. Это такие личные вещи, которые можно преподнести членам семьи или близким друзьям, но никак не учителю. Кроме того, должно быть табу на алкоголь и табак, предметы роскоши и просто деньги в конверте. В эту же категорию я бы отнесла домашних животных, если это не было заранее согласовано и вы не уверены точно, что у педагога есть большое желание много лет ухаживать за котеночком или щенком и нет аллергии на шерсть. И еще одна нежелательная категория: бесполезные подарки, насчет которых неясно, что с ними потом делать, как применять. Например, букет из мягких игрушек. Это бессмысленная трата денег, которые можно было употребить с большей пользой, например, принять участие в благотворительной акции "Дети вместо цветов".
А если мы говорим о подарке от всего класса? Я знаю, что очень часто родители собирают деньги и покупают педагогу подарочный сертификат в какой-то магазин или, например, на культурное мероприятие.
Татьяна Баранова:
Вообще, индивидуальный подарок с этической точки зрения проигрывает общему. И не только в школе, но и, скажем, на работе: коллективное подношение начальнику будет выглядеть лучше, чем личное одного из сотрудников, и с меньшей вероятностью поставит руководителя в неловкое положение. Но нужно определиться, что именно мы собираемся дарить, учитывая то, что все люди, ситуации и отношения разные. Мне кажется, что было бы неплохо подумать о том, чем выделяется этот конкретный педагог, чем он увлекается, что у него происходит в жизни такого, что мы могли бы взять на вооружение. Я считаю, что, скажем, подарочный сертификат магазина косметики или техники, спа-салона - не лучшая идея. Напомню также, что существует ограничение в отношении его стоимости - не более трех тысяч рублей. Но если мы знаем, что педагог увлекается чтением, можно подарить ему сертификат книжного магазина. Это более уместно. Что касается билетов на культурное мероприятие, нужно позаботиться о том, чтобы они были с открытой датой, потому что у учителя могут быть свои планы на конкретный вечер.
Самый популярный подарок у нас в стране - цветы. И каждый год 1 сентября учителя ищут емкости, в которые можно поставить десятки букетов. А если родители кого-то из учеников решили пренебречь этой традицией, то уже ребенок чувствует себя неловко, видя одноклассников с цветами и понимая, что он пришел с пустыми руками. Есть ли выход из этой ситуации?
Татьяна Баранова:
Я думаю, что здесь есть только один выход: договориться. Родители общаются в чатах, есть родительские комитеты, которые берут на себя решение организационных вопросов. Можно подарить один роскошный букет от всего класса. Ведь огромное количество цветов действительно может вызвать множество бытовых трудностей, особенно если у педагога нет личного транспорта. Родителям стоит подумать не только о том, выглядят ли они хорошими в этой ситуации, но и нужно ли преподавателю столько букетов, что он будет с ними делать. Мне кажется, что взрослые люди в состоянии войти в положение учителя и придумать достойный выход. Таким выходом может быть общий красивый букет в вазе, а если эта ваза сделана руками учеников, то это просто идеально! В таком подарке есть другая - нематериальная - ценность. Вообще, для учителя, если он любит свою работу, такие поделки, как самодельная ваза, стенгазета, открытка, фильм, сделанный детьми из нарезок видео класса, дороги, хотя они почти ничего не стоят в денежном измерении.
Сейчас появилась целая индустрия подарков представителям конкретных профессий, в том числе учителям: от тортов с шоколадными линейками до футболок со смешными надписями. Насколько этично дарить такие вещи?
Татьяна Баранова:
Начнем с того, что все, что связано с продуктами, от торта до сыра с колбасой, вызывает много вопросов. Даже то, что сделано своими руками. Это может порадовать педагога, но мы не знаем, как именно и из чего сделаны эти продукты, в каких условиях они хранились, нет ли у получателя пищевой аллергии на какие-то компоненты. Существует вероятность, что мы причиним вред здоровью человека. Поэтому тут нужно соблюдать осторожность. Что касается футболок, как и любой другой одежды - это опять же личный подарок. Мы можем не угадать с размером, а учительница подумает, что это намек на ее пышные формы. Кроме того, такие подарки можно отнести к категории ненужных, а значит - формальных. Есть еще персонализированные сувениры, такие как ручка, зонт или футболка, на которых напечатаны какие-то слова конкретно этому преподавателю. И тут все зависит от того, что именно там написано. Если что-то банальное, лучше это не дарить. А если какая-то крылатая фраза этого учителя, которая заставит его улыбнуться, это совсем другое дело. Но тут все зависит от того, кто получатель, есть ли у него чувство юмора. И сюда же относятся такие неоднозначные подарки, которые дарятся педагогу, но на самом деле относятся к организации его деятельности. В таких случаях лучше спросить у него, какой подарок ему бы пригодился и при этом порадовал.
Мнение
Дмитрий Лутовинов, победитель конкурса "Учитель года России" 2022 года, педагог МОУ СОШ № 16, г. Орехово-Зуево:
Я знаю, что многие родители считают, что дарить подарки - это обязательно. Что если не подарить учителю, например, кофе, чай или кружку, это будет воспринято как неуважение. И мне кажется очень важным донести до родителей, что мы не обижаемся на это. Мне, например, всегда неудобно, когда мне приносят подарок, поэтому я предупреждаю на родительских собраниях, что не нужно этого делать. Хотя, несмотря на мою позицию, если ребенок что-то мне дарит, отказать ему сложно. Я считаю, что учитель - это профессия, которая требует самоотдачи, - от чистого сердца, от души, а не ради подарка. Я делаю свою работу и делаю ее хорошо, и, если мне ничего не дарят, я все равно внимательно отношусь к детям. Если ученикам хочется что-то мне подарить, пусть нарисуют открытку. Это будет классно, потому что это и творчество, и что-то запоминающееся. Когда-нибудь я найду ее в столе, вспомню этот класс и улыбнусь. По-моему, это - самое лучшее.