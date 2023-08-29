Какие подарки можно дарить на первое сентября, а какие - не стоит

Начнем с того, что все, что связано с продуктами, от торта до сыра с колбасой, вызывает много вопросов. Даже то, что сделано своими руками. Это может порадовать педагога, но мы не знаем, как именно и из чего сделаны эти продукты, в каких условиях они хранились, нет ли у получателя пищевой аллергии на какие-то компоненты. Существует вероятность, что мы причиним вред здоровью человека. Поэтому тут нужно соблюдать осторожность. Что касается футболок, как и любой другой одежды - это опять же личный подарок. Мы можем не угадать с размером, а учительница подумает, что это намек на ее пышные формы. Кроме того, такие подарки можно отнести к категории ненужных, а значит - формальных. Есть еще персонализированные сувениры, такие как ручка, зонт или футболка, на которых напечатаны какие-то слова конкретно этому преподавателю. И тут все зависит от того, что именно там написано. Если что-то банальное, лучше это не дарить. А если какая-то крылатая фраза этого учителя, которая заставит его улыбнуться, это совсем другое дело. Но тут все зависит от того, кто получатель, есть ли у него чувство юмора. И сюда же относятся такие неоднозначные подарки, которые дарятся педагогу, но на самом деле относятся к организации его деятельности. В таких случаях лучше спросить у него, какой подарок ему бы пригодился и при этом порадовал.