Названы способы подготовить ребенка к школе после лета

«Если для родителя детские истории кажутся ерундой, потому что он такое давно пережил, то для ребенка это не ерунда, он первый раз может проходить такую ситуацию. Очень важно делиться своими переживаниями: как я расстраивался, мне было тревожно, я боялся пойти в школу. Поэтому очень важно, когда ребенок получает поддержку от родителя, который для него авторитет, взрослый, который все может. Когда ребенок видит, что у родителя была такая ситуация, но он с ней справился, она не помешала стать ему таким классным, ребенку это может очень помогать», – заявила Наталья Искра.