Названы способы подготовить ребенка к школе после лета
Перед началом учебного года, после длинных каникул, школьникам важно заранее начать восстанавливать режим дня. Об этом в эфире телеканала «МИР 24» заявила кандидат психологических наук Наталья Искра.
«Тяжелее всего выход в школу дается детям, у которых изменился ведущий вид деятельности. В начальной школе у детей есть собственная мотивация к обучению, они хотят получать новые знания. В средней школе у детей эта мотивация очень снижается, потому что в подростковом возрасте ведущий вид деятельности – общение со сверстниками. Поэтому эти дети чаще всего не хотят возвращаться в школу, а хотят продолжать жить в свободном режиме», – пояснила ученый.
Один из важнейших моментов, на который нужно обратить внимание, – режим дня. Наталья Искра говорит, что если ребенок за лето привык вставать, например, в час дня, а в школу надо встать в 7 утра, то без подготовки он испытает сильный стресс. Возвращать режим к школьному нужно постепенно, за две-три недели. Причем чем сложнее ребенку переключаться с одного вида деятельности на другой, чем сложнее выдерживать эмоциональные нагрузки, тем большим должен быть этот срок, рекомендует психолог.
По словам эксперта, помогут адаптироваться к школе и хорошие воспоминания. Например, просмотр фотографий с мероприятий, совместных с одноклассниками. Напоминание о том, что в школе ждут друзья или любимый учитель. Важно вместе с ребенком выбрать и купить вещи, которые понадобятся ему в школе.
Если же ребенок категорически не хочет идти в школу, нужно разбираться с причинами. Психолог советует проигрывать ситуации, когда ребенок играет как роль ученика, так и роль учителя. Если же он был участником какого-либо конфликта, родителю важно рассказать о схожем собственном опыте.
«Если для родителя детские истории кажутся ерундой, потому что он такое давно пережил, то для ребенка это не ерунда, он первый раз может проходить такую ситуацию. Очень важно делиться своими переживаниями: как я расстраивался, мне было тревожно, я боялся пойти в школу. Поэтому очень важно, когда ребенок получает поддержку от родителя, который для него авторитет, взрослый, который все может. Когда ребенок видит, что у родителя была такая ситуация, но он с ней справился, она не помешала стать ему таким классным, ребенку это может очень помогать», – заявила Наталья Искра.
Психолог предостерегает родителей от попыток заставить ребенка ходить в школу и выполнять задания.
«Не должно быть насилия, запугивания и угроз, потому что это тоже насилие. Не должно быть манипуляции, что мы тебе купим что-то, если ты пойдешь в школу и будешь учиться так, как мы от тебя ожидаем. В воспитании не работают и наказания, чаще всего они просто озлобляют ребенка. Наилучший способ – разговаривать с ребенком о том, что происходит», – уверена Наталья Искра.