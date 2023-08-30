Как родителям взять выходной на 1 сентября

Специалисты трудового ведомства рассказали, как родители могут взять официальный выходной на День знаний.

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Родитель, чтобы торжественно проводить своего ребенка в школу, ознаменовав начало учебного года, может взять отпуск на 1 сентября, направив заявление своему работодателю.

Можно воспользоваться как оплачиваемым выходным, так и отпуском за свой счет.

В Минтруде напоминают, что работники вправе использовать одну из частей ежегодного оплачиваемого отпуска в период, в который попадает знаменательная дата. Если в графике отпусков ранее были запланированы иные периоды для отдыха, то в отдельных случаях работодатель имеет право пойти навстречу пожеланиям сотрудника, имеющего ребенка-школьника.

Кроме того, сотрудник может направить заявление об отпуске за свой счет (без сохранения заработной платы), сославшись на семейные обстоятельства.