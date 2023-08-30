Как сохранить зрение школьника: советы офтальмолога

Грядет учебный год. Скоро дети вновь сядут за парты, ссутулившись перед тетрадями с учебниками и зарабатывая близорукость. Знания знаниями, но заботу о здоровье никто не отменял. Заведующая детским консультативно-диагностическим отделением больницы имени Ерошевского Елена Смирницкая рассказала, как не допустить нарушения зрения у школьника.

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Врач отметила, что для сохранения хорошего зрения очень важно правильно организовать рабочее место школьника.

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- Место для занятий должно быть светлое, лучше разместить его у окна. В вечерние часы необходимо пользоваться настольной лампой с непрозрачным колпаком. Освещение должно падать для правшей с левой стороны, быть мягким и равномерным, а глаза ребенка при этом должны оставаться в тени.

Также необходимо следовать нескольким правилам чтения: учебник или тетрадь должны быть расположены на расстоянии не менее чем в 30-35 сантиметров от глаз.

- Не разрешайте ребенку читать лежа. Вредно читать в транспорте, текст в результате тряски находится на разном расстоянии, глазам приходится совершать множество установочных движений и значительно напрягать глазные мышцы.

Специалист советует при выполнении домашних заданий через каждые полчаса делать перерыв на 10 минут.

Стоит ограничить зрительные нагрузки и установить график работы или игры за компьютером. Просидев 40 минут за монитором, необходимо отвлечься и выполнить легкие упражнения.

- Например, частое моргание способствует расслаблению глазных мышц и увлажнению глаза, - добавила Елена Смирницкая.

Немаловажным будет обогатить рацион ребенка витаминами и позаботиться о здоровом сне. Также сохранить хорошее зрение помогут прогулки на свежем воздухе в светлое время суток не менее часа в день, занятия спортом и, конечно, гимнастика для глаз.

посмотрите сначала направо, затем налево, повторите 3-5 раз;

посмотрите сначала вверх, затем вниз, повторите 3-5 раз;

выберите близкий и отдаленный объекты перед собой, переводите взгляд с одного на другой. Офтальмолог назвала несколько несложных упражнений: