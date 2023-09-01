С 1 сентября школы в России переходят на "золотой стандарт" образования

Кроме того, по всем школьным предметам будут созданы единые государственные учебники. По истории такой уже готов, старшеклассники с этого года начнут по нему учиться.

В новом учебном году в школы вернутся серебряные медали, которые перестали выдавать на федеральном уровне в 2014 году. Теперь "серебро" снова в деле - для выпускников, окончивших школу с 1-2 четверками в аттестате. Так же, как и золотые медали, которые получают круглые отличники, серебряные будут приносить дополнительные баллы при поступлении в вузы. Если "золото" даст до 5 баллов к ЕГЭ, то "серебро" может принести до 3 дополнительных баллов.