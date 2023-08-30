Как приучить школьника носить сменку

Уже в эту пятницу День знаний, и стартует новый учебный год. Многие дети пойдут в первый класс и столкнутся не только с необходимостью рано вставать каждое утро и зубрить домашку вечерами, но и с требованием носить с собой сменную обувь.

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А ведь постоянно таскать в школу сменку хотят далеко не все.

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Как приучить ребёнка носить сменку в школу

Как сообщил «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор, в первую очередь надо объяснить школьнику, что сменная обувь — важный атрибут жизни в учебном заведении. Меняя грязные ботинки на туфли, ребёнок держит школу в чистоте, а свои ноги — в комфорте.

Чтобы этот процесс приносил школьнику удовольствие, выберите туфли вместе с ним и купите те, которые ему понравятся. Также стоит подобрать удобную и красивую сумку, чтобы ребёнку было приятно носить её с собой.

Лучше всего подойдёт что-то вроде шопера либо пакет с лямками из прозрачного и легко отмывающегося материала. Привлечь школьника можно также ярким рисунком на сумке.

Как правильно выбрать школьную обувь

Как отметили в Роспотребнадзоре, неправильно подобранная обувь может привести к тому, что у ребёнка нарушится осанка, изменится походка и ухудшится кровообращение в ногах. Чтобы этого не произошло — подбирайте обувь по размеру и ищите изделия из натуральных дышащих материалов. Так ноги школьника будут находиться в комфорте и будут меньше потеть.

Есть и другие правила , которых нужно придерживаться при выборе школьной обуви.

Плохим решением станет покупка обуви:

из кожзама;

на вырост;

без каблука.

В первом случае всё просто: туфли из кожзаменителя не пропускают воздух и сохраняют лишь минимум тепла. То есть ноги в такой обуви будут, с одной стороны, потеть, а с другой — мёрзнуть в холодное время года.

Брать обувь на вырост врачи тоже не советуют. Дело в том, что стопа будет болтаться в слишком свободных туфлях и тереться о внутреннюю поверхность обуви. И будут появляться крайне болезненные натоптыши.