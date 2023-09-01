Большинство россиян отслеживают поведение детей в интернете

Большинство россиян отслеживают поведение своих детей в интернете и соцсетях
Более трети (37%) россиян признались в ходе исследования, что проверяют гаджеты своих детей, в частности историю запросов.
Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведённого аналитиками медиахолдинга Rambler&Co, пишет газета «Известия».
Большинство опрошенных (74%) уверены, что за поведением детей в интернете нужно следить, ещё 22% высказались за гибкий подход, а 4% считают, что контроль со стороны взрослых не нужен.
У 42% участников исследования или нет детей, или они уже взрослые, у 30% — подростки, у 28% — младшего возраста.
Исследование показало, что 37% родителей проверяют гаджеты своих детей, 35% — изучают историю запросов.
Также родители детей младшего возраста и подростков используют программы родительского контроля (33 и 34%), инициируют доверительный разговор (25 и 28%), подписываются на детей в соцсетях (5 и 3%).
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