Большинство россиян отслеживают поведение детей в интернете

Более трети (37%) россиян признались в ходе исследования, что проверяют гаджеты своих детей, в частности историю запросов.

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Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведённого аналитиками медиахолдинга Rambler&Co, пишет газета «Известия».

Большинство опрошенных (74%) уверены, что за поведением детей в интернете нужно следить, ещё 22% высказались за гибкий подход, а 4% считают, что контроль со стороны взрослых не нужен.

У 42% участников исследования или нет детей, или они уже взрослые, у 30% — подростки, у 28% — младшего возраста.

Исследование показало, что 37% родителей проверяют гаджеты своих детей, 35% — изучают историю запросов.

Также родители детей младшего возраста и подростков используют программы родительского контроля (33 и 34%), инициируют доверительный разговор (25 и 28%), подписываются на детей в соцсетях (5 и 3%).