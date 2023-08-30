Медали в школе: условия получения, что дают золотая и серебряная медали

Золотая медаль «За особые успехи в учении» до сих пор ценится. Большинство родителей мечтают, чтобы ребенок стал ее обладателем. А отличники изо всех сил стараются особенно «поднажать» в выпускных классах, чтобы не упустить шанс получить заветную награду и очень расстраиваются, если что-то вдруг идет не по плану. Стоит ли это того в наши дни, какие привилегии дает и что необходимо для получения золотой медали в этом году, «Рамблер» расскажет в этом материале.

Как получить золотую школьную медаль

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Условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы получить золотую медаль «За особые успехи в учении», оговорены специальным документом Министерства просвещения РФ, а именно, приказом № 114 от 22.03.2021.

Для того, чтобы стать медалистом, необходимо, что очевидно, учиться на отметку «отлично» по всем учебным предметам. Однако на получение медали влияют не все текущие оценки, а лишь итоговые. Таким образом, чтобы стать обладателем золотой медали, необходимо, чтобы в этих графах были пятерки:

первое и второе полугодие 10-го класса;

итоговая годовая оценка в 10-м классе;

первое и второе полугодия 11-го класса;

итоговая годовая оценка в 11-м классе.

Для принятия решения рассматриваются лишь оценки по тем предметам, которые были в выпускных классах. Например, рисование, ритмика или музыка, которые были лишь в начальной школе, при этом учитываться не будут.

Еще одним обязательным условием для получения золотой медали является успешная сдача единых государственных экзаменов по математике и русскому языку. Каждая из этих дисциплин должна быть сдана не менее, чем на 70 баллов, если вы нацелены на получение золотой медали.

Стоит не забывать и о том, что результаты экзаменов по другим профильным предметам тоже оказывают влияние на решение о присвоении медали – предметы по выбору в ЕГЭ необходимо сдать не ниже, чем на проходной балл, в противном случае медаль не может быть вручена, даже если все остальные условия соблюдены.

Что дает золотая медаль в школе

Что же касается того, стоит ли эта желаемая многими золотая медаль тех сил, затраченных нервов и времени, то тут решать только вам. Но надо понимать, что если раньше медалисты имели множество весомых привилегий при поступлении, то теперь их практически не осталось. Золотая медаль может лишь добавить вам небольшое количество баллов к результатам ЕГЭ. И то каждый ВУЗ сам принимает решение, начислять ли дополнительные баллы за медаль, и сколько. Для примера, в МГУ им. М. В. Ломоносова обладателям золотой медали прибавляют к результатам ЕГЭ 6 баллов, в МГТУ имени Н. Э. Баумана – 10 баллов, в МГИМО – 4, а в СПбГУ и ВШЭ – всего по 3 балла.

Серебряная медаль

Если говорить о серебряной медали «За особые успехи в учении», то здесь ситуация не намного проще – требования остаются теми же, что и для получения золотой, однако допустимо не более двух отметок «хорошо» среди итоговых результатов. Выдачу серебряных медалей отменили в 2014 году, однако с 2023 года ученики снова получат возможность заслужить ее.

Наличие серебряной медали может дать абитуриенту преимущество среди других поступающих с аналогичными баллами за экзамены. Помимо этого власти обсуждают возможность начислять дополнительные три балла к результатам ЕГЭ всем обладателям серебряных медалей.