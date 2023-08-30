Как справиться с послеродовой депрессией

Часто женщины после рождения малыша испытывают эмоциональные взлеты и падения, частые рыдания, усталость, чувство вины или беспокойства. Эксперты дали советы, как преодолеть это психологическое состояние.

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Рождение ребенка - одно из самых приятных и полезных переживаний, которые только можно пережить, однако в тот момент, когда мы должны чувствовать себя такими счастливыми, может появиться так называемая послеродовая депрессия. Обычно она появляется в течение первых трех месяцев жизни ребенка, хотя может появиться и через год.

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Тело и разум претерпевают множество изменений во время и после беременности. Рождение ребенка может вызвать множество эмоций, от волнения и счастья до других, таких как страх или беспокойство, неспособность заботиться о нем или неспособность соответствовать ожиданиям женщины как матери. Но эти абсолютно нормальные чувства могут перерасти во что-то более серьезное, что приведет женщину к послеродовой депрессии, которую необходимо будет лечить у врача-специалиста.

Почему возникает депрессия после родов?

Возникновение послеродовой депрессии - это реакция на изменения, которые происходят на гормональном уровне после родов. Есть два пути, с помощью которых может развиться этот тип депрессии:

1. Физический.

Во время беременности происходит заметное повышение уровня гормонов эстрогена и прогестерона. Оба гормона играют жизненно важную роль как в подготовке и адаптации организма мамы к росту ребенка, так и в оптимальном развитии органов будущего нового члена семьи. Проблема в том, что после родов уровень этих гормонов резко падает, что напрямую связано с опустошением, которое испытывает мать, даже если она больше не одна со своим ребенком.

2. Эмоциональный.

Проблемы эмоционального характера возникают при истощении из-за недостатка сна, чувства подавленности перед лицом новой реальности и беспокойства, которое испытывают многие матери из-за того, что они не чувствуют себя способными обеспечить своему малышу уход, в котором они нуждаются.

"Помимо бесконечной радости и любви мы получаем огромный стресс, только лишь потому, что к этому нас не готовят, нет понимания что делать и нет опыта. Именно поэтому почти все мамы получают послеродовую депрессию. Нет понимания как справляться с эмоциями ребёнка, молодая мама не понимает, что делать, чего хочет ребенок, и от этого получает неимоверный стресс. Плюсом идут недосыпы, недоедания, большое количество бытовых дел, и муж, которому тоже необходимо отдавать внимание, чтобы семья сохранилась", - отмечает Анастасия Чеснокова, руководитель Московского центра Академии Развития Человека им. В.Ю. Светлова.

Все эти ситуации, как физические, так и эмоциональные, могут привести вас к отсутствию чувства идентичности. Столкнувшись с таким случаем, вам понадобится профессиональная психологическая помощь, чтобы справиться с ситуацией. В противном случае ваша ситуация только ухудшится.

Симптомы послеродовой депрессии

Знание того, как распознать симптомы и действовать как можно раньше в этих случаях, необходимо для оказания помощи матери и новорожденному ребенку. К симптомам послеродовой депрессии относятся:

Лень, усталость, истощение;

Печаль;

Безнадежность;

Нарушения сна или аппетита;

Спутанность сознания или недостаток концентрации;

Потеря памяти;

Чрезмерное беспокойство о ребенке;

Неконтролируемый плач или раздражительность;

Отсутствие интереса к ребенку;

Боязнь причинить вред себе или ребенку;

Эмоциональные взлеты и падения;

Отсутствие интереса к сексу;

Отсутствие интереса к своей внешности.

Что же можно сделать, чтобы избавиться от этого психологического состояния?

По словам Анастасии Чесноковой, лучше всего, конечно, обратиться за помощью к специалисту, где вам помогут справиться со стрессом, однако, можно попробовать и самостоятельно справиться с данной проблемой.

"Самое главное это режим. Режим ребёнка и ваш - это единое целое! И когда ребенок спит, вы тоже должны спать. Как бы не хотелось в тишине попить кофе и полистать ленту соцсети, сон намного важнее иначе будут последствия в виде срывов, на ребёнка и мужа.

Идеально если у вас хотя бы 1 час в день будет свое время. Когда вы сможете уйти из дома и просто делать всё, что душе угодно, поскольку постоянный, тотальный контроль 24/7 ребёнка, каждого вгонит в стресс.

Конечно баловать себя и лучше, чтобы вас баловал муж, цветами, подарками, не важно какими. Внимание, поддержка и забота особенно важны в этот период.

И конечно, делегировать бытовые вопросы на другого человека, пока вы не привыкните и не войдете в ритм другой жизни. Помощница по хозяйству, няня или кто-то еще.. чтобы вопросы еды и уборки вас не касались. Так вы сможете уделять качественно время и ребенку, и мужу, и себе", - советует эксперт.

Ну и всегда надо помнить, что это период, и он закончится: как бы тяжело не было, вы сможете это преодолеть, добавляет руководитель Московского центра Академии Развития Человека им. В.Ю. Светлова Анастасия Чеснокова.

Однако стоит помнить, что если депрессия после родов длится более полугода, женщине нужно обратиться к специалисту.

"Период ее появления — в среднем через 30–35 дней после родов. В некоторых случаях она может продолжаться достаточно продолжительное время — до полутора-двух лет. В среднем она будет заканчиваться сама по себе: если она, так скажем, не глубокого уровня, то это произойдет в течение трех-шести месяцев. То есть если женщина будет находиться в этом состоянии больше полугода, то это будет являться диагностическим признаком того, что ей обязательно нужна помощь специалиста", - рассказала в беседе с "Известиями доктор медицинских наук, заведующая кафедрой психотерапии РНИМУ имени Пирогова, старший научный сотрудник НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Жанна Гарданова.