Как подобрать письменный стол для ребенка

Медицинские работники рассказали, как подобрать письменный стол, сохранив осанку и зрение ребенка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

© Unsplash

Советами поделилась заведующий детским ортопедическим реабилитационным отделением МОДКТОБ Наталья Григорьева.

«Письменный стол для ежедневного выполнения домашнего задания должен быть не только красивым и подходить под интерьер комнаты школьника, но и быть правильным», — прокомментировала Наталья Юрьевна.

Стол должен быть не менее метра в длину, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и имел достаточно пространства для работы за столом.

Также столешница рабочего стола должна быть на одном уровне с солнечным сплетением. Ноги ребенка должны стоять на полу под прямым углом, а его локти свободно касаться столешницы.Под столом у ребенка должно быть пространство не менее 0,5 квадратных метров. Стопы школьника должны стоять ровно на полу и только на полу.

Столешница должна быть немного под наклоном. При долгом сидении ребенок начинает «горбиться», что впоследствии может вызвать нарушение осанки. Небольшой наклон письменной поверхности поможет правильно распределить нагрузку на позвоночник. В идеале стол должен позволять фиксировать угол наклона крышки в нескольких положениях.

Любой прекрасный стол хорош в паре с хорошим стулом. Они должны соответствовать друг другу и росту ребенка. При выборе стула важно обратить внимание на то, что стул должен иметь поддержку поясничного отдела.