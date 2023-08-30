Как помочь ребенку адаптироваться к школе

«Первые две-три недели хорошо бы сделать постепенным размеренным вхождением и сформировать режим. Распорядок дня создает чувство безопасности. Соответственно, психике ребенка и родителей тоже проще уже встроиться и распределить свои силы. Второе: я бы предложила вспомнить, наверное, вообще самих себя. Нам же всем нравится делать то, за что нас хвалят - и вот это очень важно создать у ребенка. Находить, что у него именно получается и сделать на вот этом акцент, похвалить, порадоваться. А вот все, что не получается - здесь важно не ругать за результат, а фокусироваться на процессе. Найти слабое звено и показать, помочь именно на уровне навыка, как это можно сделать».