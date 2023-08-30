Как помочь ребенку адаптироваться к школе

Психолог дала совет, как адаптировать детей после длинных каникул
Уже в пятницу в России начнется новый учебный год. Школьники будут изучать предметы по единым учебникам. В систему образования вернется трудовое воспитание и появится начальная военная подготовка. Этот предмет полностью заменит ОБЖ. Начало учебного года всегда сопряжено со стрессом. Его в одинаковой степени испытывают и дети, и родители. Меняется режим всей семьи.
Как помочь ребенку адаптироваться к занятиям, Авторадио рассказала клинический психолог Елена Иванова:
«Первые две-три недели хорошо бы сделать постепенным размеренным вхождением и сформировать режим. Распорядок дня создает чувство безопасности. Соответственно, психике ребенка и родителей тоже проще уже встроиться и распределить свои силы. Второе: я бы предложила вспомнить, наверное, вообще самих себя. Нам же всем нравится делать то, за что нас хвалят - и вот это очень важно создать у ребенка. Находить, что у него именно получается и сделать на вот этом акцент, похвалить, порадоваться. А вот все, что не получается - здесь важно не ругать за результат, а фокусироваться на процессе. Найти слабое звено и показать, помочь именно на уровне навыка, как это можно сделать».
По словам специалиста, также очень важно ограничивать время использования ребенком гаджетов. Особенно это касается учеников начальных классов.