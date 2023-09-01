Что делать, если ваш ребенок не хочет учиться: 7 полезных советов

Плохая успеваемость не приговор!

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Тем не менее следующие семь полезных советов помогут вашему ребенку учиться лучше.

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Предложите альтернативу

Принято считать, что альтернативы обычной общеобразовательной школе не существует. И не закончить ее стыдно, только после одиннадцати классов может ждать достойное будущее. Между прочим, варианты есть: в училище олимпийского резерва сделают упор на физическое развитие. При желании можно найти школу, где во главе не математика с русским, а искусство. Быть может, в вашем чаде пропадает великий талант? Не стоит забывать и про кадетские училища. Впрочем, не стоит спешить с переводом в специализированное заведение, в первую очередь важно показать, что образование не наказание. А выбор есть всегда.

Создайте условия

Домашние задания — половина обучения. В отличие от работы в классе, то, что задано на дом, стабильно оценивается. Вместо того чтобы гадать, что происходит в школе, вдали от ваших глаз, присмотритесь к тому, как обстоят дела дома. Есть ли у школьника место, где можно сосредоточиться на занятиях, как он себя чувствует за рабочим столом? Например, если ваш ребенок не питается в столовой или от школы до дома пролегает долгий пеший путь, едва ли он в состоянии сразу по возвращении сесть за домашние задания. А чтобы помочь ему справиться с ленью, создайте график: обед или перекус, часовой отдых (телефон не считается), домашние задания. Мотивируйте отпрыска закончить с уроками пораньше, а не откладывать их на последний момент.

Учите незаметно

Для начала возьмите за правило лично следить за программой обучения хотя бы в общих чертах. Можно спросить и самого ребенка, какую тему изучает класс. Когда она ясна, остается подобрать полезное занятие: например, отправиться в парк или ботанический сад, чтобы закрепить параграф из учебника биологии, или посмотреть исторический фильм, чтобы зубрить исторические факты стало интереснее и проще. Пускай знания из скучных учебников оживут — прогресс не заставит себя ждать!

Наймите репетитора

Если в ваши планы не входит регулярно платить за занятия до самого выпускного, правильно поставьте задачу: вам нужно не замучить ребенка упражнениями и не помочь ему сдавать проверенные человеком со стороны домашние задания. Миссия — заинтересовать предметом. А задания могут быть даже отвлеченными от школьной программы, главное, чтобы ребенок увидел в них смысл, а не пытку «бесполезной» информацией.

Хвалите

Представьте себя на месте ребенка, знания которого и в школе-то оценивают на два-три. Слышать красноречивые комментарии от близких обидно вдвойне — не найдя поддержки, он может поставить на школе крест. Четко разделяйте ум и знания, объясните ребенку, что в школе оценивают второе и низкая успеваемость лишь отражает количество времени, потраченного на учебу. Вместе составьте план, как достичь приемлемого уровня, который не доставит проблем в будущем. Ваша власть тем сильнее, чем вы ближе. Не стоит находиться по разные стороны баррикад.

Прислушайтесь к мнению ребенка

Порой самый простой способ выяснить, что происходит, — спросить у самого ученика. Если разговор не задался, предложите ребенку подумать и продолжить тему через несколько дней: на повестке — что мешает ему учиться, доволен ли он текущим уровнем оценок, в чем видит причину неуспеваемости и как можно исправить ситуацию. Некоторые жалобы на учителей могут быть не пустым звуком, сразу нападать на педагога с обвинениями не стоит, но корректно сверить «показания» отпрыска с версией школьных наставников не помешает. В конце концов, если ребенок и учитель категорически не сошлись характерами, изучите вопрос перехода в другой класс или школу.

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