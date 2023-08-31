Россиянам дали советы по покупке букета к 1 Сентября

Флористы, сотрудничающие с компанией Flowwow, рассказали, на что обратить внимание при покупке букета к 1 Сентября, чтобы подарок порадовал педагога красотой и свежестью.

В первую очередь при покупке букета специалисты рекомендуют обратить внимание на листья цветка, а также на лепестки на бутонах. Они должны быть упругими с выраженным ярко-зеленым оттенком. Если цветы приобретаются за несколько дней до 1 Сентября, то стоит прибегнуть к некоторым хитростям, которые помогут сохранить букет.