Совсем скоро 1 сентября, а это значит, что в цветочных магазинах царит предпраздничный ажиотаж. Ведь красивые букеты для учителей в "День Знаний" - столь же неотъемлемый атрибут, как школьная форма или новый ранец. Многие родители стремятся купить цветы заранее, надеясь, что это сэкономит им как нервы, так и деньги, однако здесь есть одно "но": композиция из живых цветов может утратить свою свежесть и быстро завянуть при неверном уходе за ней. Профессиональными секретами того, как правильно подобрать букет к первому сентября, а также как сохранить его свежесть, поделились с "Российской газетой" эксперты рынка флористики.

Как правило, в букете на 1 сентября пользуются спросом сезонные, осенние растения и в осенней цветовой гамме, рассказала эксперт Общероссийской Общественной Организации "Сообщество Флористов России", мастер-флорист Виктория Порецкая. К сезонным относятся георгины, гладиолусы, листья куэркуса (дуба), декоративные тыковки. Также в таких букетах используют герберы, подсолнухи, розы и многое другое.

Эксперт порекомендовала покупать цветы накануне праздника, и только у проверенных флористов. "Практически все цветочные салоны перед важными датами календаря работают в усиленном режиме, некоторые даже в ночь", - напомнила она.

Кроме того, Порецкая предостерегла от покупки слишком дешевых цветов. "Поверьте, никто не продаст вам цветы хорошего качества дешевле их рыночной стоимости. Это обусловлено тем, что каждый бизнесмен имеет определенные расходы - аренда, зарплата сотрудникам, списание скоропорта, так как срезанные цветы могут завянуть достаточно быстро, и прочие важные моменты", - объяснила она.

После того, как желанный букет окажется у вас дома, сразу же поставьте его в вазу. Но перед этим не забудьте подрезать стебли цветов. Желательно сделать острый срез ножом или секатором под углом 45 градусов, сказала эксперт.

Порецкая особо выделила, что главное в сохранности букета - это чистая вода. Менять ее нужно каждый день, чтобы в ней не развивались бактерии. "Можно добавить в воду любой консервант. Консервантом может послужить водка или немного хлоросодержащей жидкости, например любой отбеливатель. Главное - не переборщить", - посоветовала эксперт.

Очень часто на 1 сентября покупают не букеты, а композиции в корзиночках, сумочках или коробочках, отметила Порецкая. "Такой вариант избавит вас от вышеописанного ухода за цветами. Нужно только аккуратно полить композицию на следующий день, после покупки. Подобные цветочные композиции изначально находятся в специальной флористической губке, пропитанной водой", - объяснила эксперт.

Главное правило для всех вариантов - по возможности хранить купленные цветы в более прохладном месте. Порецкая также напомнила, что их ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике, особенно если там лежат яблоки и груши, так как фрукты выделяют газ - этилен, который пагубно влияет на растения.

Руководитель филиала FMART, партнерской сети Flowwow Татьяна Сальникова, в свою очередь, считает, что для подарка учителю лучше выбирать стойкие цветы: альстомерии, диантусы, эустомы, орхидеи, фрезии, хризантемы и лилии. Она также отметила, что за последние годы клиенты все чаще начинают отдавать предпочтение сезонным композициям с гортензиями, ромашками, тюльпанами, ранункулюсами, георгинами и кустовыми розами.

Сэкономить Сальникова посоветовала на сборных букетах. "Лучше покупать товар не с витрины, а попросить флориста составить композицию, обозначив желаемую стоимость", - сказала она.