Российские родители перечислили худшие профессии для своих детей

Россияне не хотят, чтобы их дети становились блогерами и актерами.

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Российские родители самыми нежелательными профессиями детей считают актерство (27%), блогерство (33%) и пиар (14%). Такие данные получило «АльфаСтрахование» в ходе всероссийского опроса ко Дню знаний, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Самыми востребованными они считают все специальности, которые связаны с IT-технологиями.

Большинство хотели бы, чтобы дети стали программистами, разработчиками, аналитиками — так ответили 54% респондентов. Еще 17% считают, что ребенку лучше освоить рабочую профессию, так как формируется дефицит инженеров, техников, электриков.

29% проводили детям тестирование, чтобы понять, к чему у ребенка есть склонности. 22% считают, что до окончания средней школы нет смысла тратить деньги на репетиторов и допобразование, если ребенок не выбрал будущую профессию, и ждут четкого самоопределения от детей.

Вкладываются в развитие потенциала ребенка в этих сферах родители с самого начала обучения и даже до него. 27% опрошенных рассказали, что при подготовке к школе выбрали математический профиль и отдали ребенка на дополнительные занятия. 62% записали детей не только на спортивные кружки, но и на тематические курсы как онлайн, так и при профильных учебных заведениях. 18% начиная со средней школы нанимают репетитора.

Репетиторов в основном берут по математике — так ответили 19% тех родителей, кто выбрал такую форму дополнительных занятий. Средняя стоимость часа начинается от 900 рублей, а пакетные предложения в онлайн-школах обходятся немного дешевле — примерно от 700.

Также нанимают учителей по информатике и программированию — это еще 21%, цена за занятия примерно такая же за академический час онлайн. Помимо этого, популярны занятия русским и английским языками. Углубленное изучение английского обходится родителям от $30 за час.