Российские родители перечислили худшие профессии для своих детей

Российские родители назвали худшие профессии для своих детей
Россияне не хотят, чтобы их дети становились блогерами и актерами.
Российские родители самыми нежелательными профессиями детей считают актерство (27%), блогерство (33%) и пиар (14%). Такие данные получило «АльфаСтрахование» в ходе всероссийского опроса ко Дню знаний, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Самыми востребованными они считают все специальности, которые связаны с IT-технологиями.
Большинство хотели бы, чтобы дети стали программистами, разработчиками, аналитиками — так ответили 54% респондентов. Еще 17% считают, что ребенку лучше освоить рабочую профессию, так как формируется дефицит инженеров, техников, электриков.
29% проводили детям тестирование, чтобы понять, к чему у ребенка есть склонности. 22% считают, что до окончания средней школы нет смысла тратить деньги на репетиторов и допобразование, если ребенок не выбрал будущую профессию, и ждут четкого самоопределения от детей.
Вкладываются в развитие потенциала ребенка в этих сферах родители с самого начала обучения и даже до него. 27% опрошенных рассказали, что при подготовке к школе выбрали математический профиль и отдали ребенка на дополнительные занятия. 62% записали детей не только на спортивные кружки, но и на тематические курсы как онлайн, так и при профильных учебных заведениях. 18% начиная со средней школы нанимают репетитора.
Репетиторов в основном берут по математике — так ответили 19% тех родителей, кто выбрал такую форму дополнительных занятий. Средняя стоимость часа начинается от 900 рублей, а пакетные предложения в онлайн-школах обходятся немного дешевле — примерно от 700.
Также нанимают учителей по информатике и программированию — это еще 21%, цена за занятия примерно такая же за академический час онлайн. Помимо этого, популярны занятия русским и английским языками. Углубленное изучение английского обходится родителям от $30 за час.
Отпускать детей учиться в техникумы планируют только 27% опрошенных родителей. 23% рассчитывают на целевое обучение по конкретным запросам компаний, чтобы дети имели гарантию трудоустройства. 8% допускают переезд ради развития возможностей ребенка для обучения и работы.