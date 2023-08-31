Психолог дала советы, как правильно обустроить рабочее место школьника
У школьника любого возраста дома должно быть спокойное пространство для изучения предметов. По возможности оно должно находиться в его комнате. Но если стол расположен в другой части квартиры, его стоит отгородить от внешнего воздействия стеллажом или ширмой. Какие еще моменты необходимо учесть при подготовке рабочего места ребенка, «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.
«Устанавливая рабочее место маленькому школьнику, важно учитывать, чтобы рядом не находились игрушки. Стол необходимо расположить так, чтобы на него падало естественное освещение слева, если ребенок правша, и справа, если левша. По такому же принципу стоит установить лампу», – отметила специалист.
За столом рука ребенка в сгибе должна быть на уровне 90°, чтобы ему было комфортно писать и не нужно было изгибать спину. Так получится избежать сколиоза и прочих проблем с позвоночником, добавила Наумова.
Для старшеклассников стоит выбирать Г-образный стол, чтобы поместить на него компьютер. Либо же можно добавить дополнительно специальное пространство для ПК. И важно, чтобы школьник не отвлекался на любимые вещи – все нужно убрать из зоны видимости.
Над столом учащегося можно разместить вспомогательные материалы – например, таблицу умножения, таблицу Менделеева, правила по русскому языку, примеры уравнений и так далее. Также хорошо, если у рабочего места будут часы и календарь.
«На учебном месте ребенка должны присутствовать следующие цвета: зеленый (спокойствие), белый (чистота, стремление к порядку), желтый (радость). Они помогают настроиться на учебный лад», – заключила психолог.