Психолог дала советы, как правильно обустроить рабочее место школьника

У школьника любого возраста дома должно быть спокойное пространство для изучения предметов. По возможности оно должно находиться в его комнате. Но если стол расположен в другой части квартиры, его стоит отгородить от внешнего воздействия стеллажом или ширмой. Какие еще моменты необходимо учесть при подготовке рабочего места ребенка, «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.

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«Устанавливая рабочее место маленькому школьнику, важно учитывать, чтобы рядом не находились игрушки. Стол необходимо расположить так, чтобы на него падало естественное освещение слева, если ребенок правша, и справа, если левша. По такому же принципу стоит установить лампу», – отметила специалист.

За столом рука ребенка в сгибе должна быть на уровне 90°, чтобы ему было комфортно писать и не нужно было изгибать спину. Так получится избежать сколиоза и прочих проблем с позвоночником, добавила Наумова.

Для старшеклассников стоит выбирать Г-образный стол, чтобы поместить на него компьютер. Либо же можно добавить дополнительно специальное пространство для ПК. И важно, чтобы школьник не отвлекался на любимые вещи – все нужно убрать из зоны видимости.

Над столом учащегося можно разместить вспомогательные материалы – например, таблицу умножения, таблицу Менделеева, правила по русскому языку, примеры уравнений и так далее. Также хорошо, если у рабочего места будут часы и календарь.