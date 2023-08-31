Что подарить учителю на 1 сентября кроме цветов

1 сентября – большой праздник не только для детей, но и для учителей. В этот день принято поздравлять педагогов и дарить им подарки.

Чаще всего родители школьников отдают предпочтение букетам цветов. Однако существует множество альтернатив, которые скорее всего куда больше понравятся учителям, чем цветы, которые им дарят ежегодно.

Видео дня

Подробнее о том, что еще можно подарить педагогам, читайте в материале "Рамблера".

Съедобные букеты

В лучшем случае букет цветов будет радовать глаз неделю, а после этого отправится в мусорное ведро. Если вы не хотите отказываться от формата букета, но при этом для вас важно, чтобы подарок был полезным, присмотритесь к съедобным букетам. Вариаций таких композиций огромное множество: из конфет, фруктов, ягод, орехов и даже колбасы. Если вы не знаете о предпочтениях педагога, выбирайте букет-ассорти, где будет разная еда на любой вкус.

Подарок своими руками

Многие учителя находят весьма трогательными подарки, сделанные своими руками. Если вашему ребенку не чуждо творчество, предложите ему дать волю своей фантазии и сделать что-нибудь самостоятельно: это может быть картина, поделка или украшение. Учитель наверняка оценит такой подход и точно запомнит подарок вашего чада.

Подарочные сертификаты

Подарочные сертификаты удобны тем, что учитель может сам выбрать себе подарок. Главное угадать, что ему ближе: косметика, ювелирные изделия или спа-салон. Объединившись с другими родителями, вы можете преподнести учителю сертификат на внушительную сумму. И скорее всего такому подарку педагог обрадуется куда больше, чем 20 букетам.

Набор шоколада

Если вы знаете, что учитель вашего ребенка неравнодушен к сладостям, порадуйте его набором шоколада ручной работы. Такое лакомство выглядит куда презентабельнее коробки конфет из супермаркета и в разы превосходит покупной шоколад по качеству.