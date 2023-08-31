Больше половины отцов в России не общаются с детьми после развода

Больше половины отцов в России перестают общаться с детьми после развода
После развода 52% отцов в России перестают участвовать в жизни своих детей. Как сообщает издание "Москва 24", исследование Kids&Teens 2023 провела компания Mediascope.
Опрос проводился с ноября по декабрь 2022 года и с апреля по май 2023 года в российских городах с населением больше 100 тысяч человек.
Выяснилось, что самой частой причиной отсутствия у отцов интереса к прежней семье является их нежелание поддерживать общение - об этом заявили 33% респондентов. На втором месте оказалась безучастность по причине смерти (15%), а на третьем - из-за позиции матери или самого ребенка (7%).
48% отцов продолжают участвовать в жизни своего ребенка после расставания с женой. По словам опрошенных, чаще всего они дарят деньги или подарки. Об этом рассказал 31% респондентов. Также разведенные мужчины часто встречаются с детьми, звонят им и принимают участие в важных решениях.