Больше половины отцов в России не общаются с детьми после развода

После развода 52% отцов в России перестают участвовать в жизни своих детей. Как сообщает издание "Москва 24", исследование Kids&Teens 2023 провела компания Mediascope.

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Опрос проводился с ноября по декабрь 2022 года и с апреля по май 2023 года в российских городах с населением больше 100 тысяч человек.

Выяснилось, что самой частой причиной отсутствия у отцов интереса к прежней семье является их нежелание поддерживать общение - об этом заявили 33% респондентов. На втором месте оказалась безучастность по причине смерти (15%), а на третьем - из-за позиции матери или самого ребенка (7%).