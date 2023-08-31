Почему важно брать ребенка на шопинг перед школой: мнение психолога
Всю суету перед учебным годом можно скрасить, если превратить ее в веселый, а главное, продуктивный процесс с детьми.
Помощь родителям = взросление
Умение брать ответственность за свои вещи — это одно из проявлений взросления ребенка, а совместная подготовка к школе может помочь развить этот навык. «Когда школьник видит, как тщательно взрослые собирают его в школу, долго ищут подходящую форму, могут объехать несколько магазинов в поисках необходимого размера сменки, подбирают канцтовары и обустраивают рабочее пространство, он понимает, как много родительских стараний приложено к тому, чтобы его учебный процесс был комфортным, — рассказывает детский психолог Екатерина Белли. — В такой ситуации ребенок будет более аккуратно относиться к своим вещам. Более того, на взросление ребенка влияют возможность самостоятельного анализа и сравнения необходимых в школе товаров. Вырабатываются определенные покупательские паттерны, которые делают для ребенка ясным, что ему действительно необходимо, а что будет пустой тратой денег».
Шопинг как самовыражение
Дневник с единорогом или минималистичный одноцветный вариант, пенал в виде пушистого монстрика или сдержанный кейс для канцелярских принадлежностей, стикеры для заметок или магнитный планнер — взяв ребенка с собой на шопинг перед школой, вы даёте ему возможность личного выбора. Это один из способов самовыражения и выявления вкусов и предпочтений школьника. Подбирая канцелярию, одежду и иные школьные товары, ребенок выстраивает вокруг себя максимально комфортную обстановку для обучения и определяет свои личные границы. «Не зря в социальных сетях ежегодно становится популярным формат „back to school“, где подростки делают обзор на стильные покупки перед школой, — подчеркивает Екатерина Белли. — К слову, необычные канцтовары очень часто мотивируют ребенка учиться. Здесь работает такой же принцип, как с новой спортивной формой в спортзале: хочется сразу ее всем показать и попробовать в действии».
Семейный досуг
Не важно, идет ребенок в первый класс или в старшее звено: каждое первое сентября — это смена обстановки и своеобразный стресс для ребенка. Окончание каникул, новое окружение, постоянный образовательный процесс влияют на его поведение и отношение к новому учебному году. «Чтобы морально подготовить школьника, превратите подготовку к школе в семейный досуг. Например, совместите покупку школьной формы с походом в кино или постройте дорогу до магазина канцтоваров через парк, — советует Екатерина Белли. — Так вы сформируете у ребенка положительные ассоциации с учебой и, возможно, приобретете новую семейную традицию. Еще одной нетривиальной идеей может стать идея каждый год фотографировать ребенка во время сборов в школу, чтобы наблюдать, как он растет и меняется!»