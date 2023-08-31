Не детские продукты: чем не стоит кормить ребенка

После года жизни ребенка родители, как правило, начинают приучать свое чадо ко «взрослой» еде, однако многие из этих продуктов могут нанести вред молодому организму. Об этом рассказала врач педиатр и эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова.

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Жареное, жирное, фастфуд и выпечка – все, что привычно для взрослого организма даже в умеренном количестве, у ребенка может привести к нарушению пищеварительной системы, ферментации и ухудшить моторику кишечника, отмечает Зотова.

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Что стоит исключить из детского питания:

Жареные блюда с корочкой

В процессе жарки полезные составляющие белка в курице, мясе, рыбе, картофеле, даже в овощах, превращаются в токсичные. Из-за этого раздражается слизистая оболочка желудка. Эксперты советуют запекать продукты в духовке, СВЧ-печи или готовить на пару.

Фастфуд

Бургеры, картошка фри, пицца и газированные напитки содержат большое количество сахара и жира, и частое их употребление может привести к ожирению и развитию сахарного диабета.

Консервы

Соленья, маринады, которые так любят заготавливать бабушки, консервы из рыбы и мяса негативно влияют на почки и сердечно-сосудистую систему из-за большого содержания уксуса, приправ и соли.

Тортики, пироженки и выпечка

Злоупотребление манящими сладостями нарушает нормальную работу желудка, ведь в них большое количество тех же консервантов, сахара и жиров.

Полуфабрикаты

Часто для экономии времени готовки родители покупают замороженные котлеты, блинчики, пельмени, но для ребенка это будет сильный удар по печени, желчному пузырю и желчевыводящим протокам. Облилие консервантов, усилителей вкуса, ароматизаторов и соли может вызвать холецистит и дискинезию желчевыводящих путей, поясняет эксперт. Поэтому при выборе таких продуктов нужно смотреть на состав.

Аллергены

Такие продукты как: красная рыба, икра лососевых рыб, морепродукты, шоколад, орехи, цитрусовые, виноград, дыня, различные конфеты-драже лучше не давать детям до трех лет. Это может привести к острой аллергической реакции, вызвать крапивницу или атопический дерматит с высыпаниями на коже и зудом.