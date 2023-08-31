Как вдохновить ребенка на учебу

Вдохновить ребенка на учебу родители в первую очередь могут своим примером, рассказала кандидат психологических наук Александра Фокина. В разговоре с KP.RU она посоветовала взрослым самим продолжать познавать новое, читать, дискутировать — тогда обучение будет вызывать такой же интерес и у школьника. По ее словам, нужно поддерживать увлечения ребенка — даже те, которые напрямую не связаны со школой.

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"Родители дома не могут поддержать интерес ребенка к уроку, который проводят не они. Тут как-то повлиять не в их силах. Семья может дать другое: воспитать добросовестное отношение к обязанностям школьника, стимулировать познавательную активность", — уточнила специалистка.

Фокина подчеркнула, что пытаться вызвать интерес к учебе при помощи подкупа бессмысленно. Она пояснила, что плата за оценки скорее успокаивает самих родителей, а не становится стимулом для получения знаний. Подобная стратегия подменяет ценности. При этом хвалить и поощрять школьника действительно нужно, но не за оценки, а за усилия и интерес к обучению. Нельзя концентрировать внимание только на отметках — следует узнавать, как ребенок чувствовал себя, как проходят уроки, что нового он узнал.