Психолог: вдохновить ребенка на учебу в школе можно своим примером

Для того, чтобы у ребенка появилось желание учиться в школе, родители должны быть для него примером и тоже постоянно развиваться. Например, они должны стараться узнать новое, много читать, вести дискуссии. Тогда обучение станет интересным и для ребенка, говорит кандидат психологических наук Александра Фокина.

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При этом психолог отметила, что родители не в силах привить ребенку интерес к уроку, который проводит школьный учитель, но воспитать добросовестное отношение к обязанностям школьника, стимулировать познавательную активность, они могут.

Подкупать ребенка, чтобы он лучше учился, бесполезно, подчеркнула Фокина в интервью KP.RU. Зато хвалить и поощрять его нужно.