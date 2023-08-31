Названы три обследования, которые нужно пройти первоклассникам

Первоклассникам перед началом занятий следует пройти электрокардиографию, проверить зрение и сдать анализ крови. Об этом врачи напомнили в программе "Жить здорово!".

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Электрокардиограмма позволит убедиться в стабильности ритма сердца. Не выявленные заболевания сердца приводят к трагическим последствиям во время занятий физкультурой, обратили внимание врач Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман.

Также стоит показать ребенка офтальмологу, причем сделать это нужно даже при отсутствии каких-либо жалоб на зрение. Например, в таком случае врач может выявить дальнозоркость, которая помешает школьнику воспринимать информацию во время уроков и будет беспокоить его головными болями, предупреждает хирург-офтальмолог Михаил Коновалов.

Наконец, перед началом занятий специалисты рекомендуют сдать анализ крови, чтобы выявить уровень лейкоцитов, тромбоцитов и других клеток в организме. Все эти показатели позволяют судить о состоянии иммунной системы и ее способности противостоять различным вирусам, рассказал иммунолог Андрей Продеус.