Как должно проходить обучение детей из других стран в школах

В средней школе поселка Аэропорт Дзержинского района Волгограда учительница ушла с должности классного руководителя из класса, в котором дети почти не говорили по-русски, сообщают СМИ. В прошлом учебном году администрация школы приняла решение объединить всех учеников, которые приехали с родителями в Россию из стран постсоветского пространства, в один класс. Они плохо говорили по-русски, поэтому их решили учить по индивидуальной программе всех вместе, однако эта идея понравилась далеко не всем. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, правильным ли решением было объединить школьников в отдельный класс и кто должен помогать им влиться в учебный процесс.

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По словам уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, эта проблема наблюдается уже давно, и ее нужно решать в интересах детей. В первую очередь в подобной ситуации помощь своим детям должны оказывать родители.

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— Ситуация очень сложная, потому что это не единичный случай. Проблема заключается в том, что многие люди, которые приехали в Россию из стран СНГ, не интегрируются в общество. Они не изучают русский язык или знают его плохо. А также не учат его со своими детьми. Если ребенок живет в семье, где с ним не говорят по-русски, ему будет не только сложно учиться в школе, но и адаптироваться к жизни в России. В первую очередь родители должны сами изучать русский язык и помогать своим детям его выучить, — подчеркнула Волынец.

Для того чтобы дать детям из других стран качественное образование в российских школах, учителя должны обладать специальными навыками работы с ним, считает собеседница «ВМ».

— Создание отдельных классов для детей-иностранцев — это один из способов ее решения. Педагог, который преподает в классе с иностранцами, должен иметь соответствующую подготовку к работе с такими детьми, — отметила Волынец.

По ее мнению, детям должны дополнительно преподавать русский язык и литературу сверх нормы стандартной учебной программы.

— Однако даже эти занятия не гарантируют, что дети будут свободно владеть языком, если родители и близкое окружение не разговаривают с ними по-русски. Только проникновение в русскую культуру и традиции позволит детям-иностранцам стать частью общества. А помочь им в этом должны родители и учителя с необходимыми знаниями, — заключила эксперт.

С тем, что ситуация действительно сложная, согласилась и детский психолог Наталья Наумова.

— Ситуация довольно сложная. Ребятам будет тяжело изучать школьную программу без знания русского языка. Если они будут параллельно изучать язык и школьные предметы, то им будет сложно усваивать информацию. Они будут отставать от сверстников, потому что им сложно интегрироваться в среду, — объяснила специалист.

Психолог заверила, что дети из других стран могут учиться в отдельном классе, но у них должны быть дополнительные занятия по изучению русского языка, помимо школьных предметов. Кроме того, их можно вновь отправить в первый класс, чтобы сделать акцент на изучении языка, а потом уже подключать другие уроки в полном объеме.

— В этой ситуации, если их отправить в первый класс и сделать акцент на занятиях русским языком, то постепенно им станет проще усваивать школьную программу. Они легко найдут общий язык со сверстниками и будут делать успехи. Однако у них будет разница в возрасте с другими детьми. Но в этом нет ничего плохого, — заметила Наумова.

Специалист уверена, что руководство школы в Волгограде идет по верному пути. Но, помимо объединения их в один класс, нужно подключать к работе школьных психологов. Кроме того, руководство школы должно создать условия, в которых другие школьники будут принимать этих ребят.

— Важно на уроках и классных часах рассказывать детям о терпимости и принятии. Чтобы они относились к ребятам из других стран с теплом и поддерживали их. Если другие дети будут с ними общаться и помогать в учебе, то иностранцы смогут получить качественное образование, — заключила психолог.