Когда нужно начинать знакомить ребенка со смартфоном

Родители могут знакомить ребенка со смартфоном в любом возрасте, однако в начале этого процесса им необходимо контролировать то, как он взаимодействует с гаджетами. Об этом kp.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков.

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«Знакомить ребенка со смартфоном нужно обязательно — это часть современной жизни, без которой ее уже сложно представить. На самом деле, чем раньше человек начнет взаимодействовать с интернет-средой, тем проще ему будет в ней адаптироваться в будущем», — считает эксперт.

Однако он предупредил, что раннее знакомство ребенка с гаджетами может привести к нарушению возрастных норм развития.

«Смартфон ни в коем случае не должен заменять ребенку родителя, как бы заманчиво не было «перекинуть» воспитание на интернет-контент или сделать телефон «нянькой» для самых маленьких. В руках у ребенка-дошкольника гаджет должен появляться дозированно и под родительским присмотром», — отметил Кочетков.

Психолог добавил, что собственный телефон необходимо покупать детям школьного возраста, когда гаджет им необходим не только для развлечений, но и для общения.

Практикующий детский и семейный психолог, автор книг для детей и взрослых Екатерина Кес до этого также говорила «Газете.Ru», что первый телефон ребенку имеет смысл покупать, когда он начинает ходить в школу и из школы самостоятельно и гуляет один, чтобы иметь с ним связь.