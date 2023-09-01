Почему родители в ответе за здоровье зубов ребенка
Заведующая детским лечебным отделением Самарской городской стоматологической поликлиники №1 Ирина Храмова подчеркнула, что именно родители несут прямую ответственность за формирование здоровых привычек и профилактику стоматологических заболеваний. Потому что именно мама с папой создают поведенческие факторы. Также на этот процесс влияет детский сад.
Стоматолог отметила, самое распространенное стоматологическое заболевание у детей – кариес, или болезнь периодонта. Поэтому с малых лет ребенка нужно приучать к уходу за полостью рта.
Под этим подразумевается использование зубной щетки, ограничение сладкого, регулярные посещения врача-стоматолога.