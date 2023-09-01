3 «звоночка», что у вашего ребенка конфликт с учителем

Школьник не всегда готов на откровенный разговор с родителями.

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Дети далеко не всегда готовы быть до конца откровенны со своими родителями, что довольно тревожно, ведь многие проблемы за пределами дома ребенок просто не в состоянии решить сам.

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Хуже всего, если у ребенка затяжной конфликт с одним из преподавателей, а родители даже не подозревают об этом.

Однако по поведению школьника можно догадаться, что происходит что-то тревожное. Будьте внимательны к своему школьнику.

Ребенок становится агрессивным

Если ребенок не отличается взрывным характером и до определенного момента не доставлял вам проблем поведением, резкие перемены должны вас насторожить. Не стоит все списывать на переходный возраст, причина может быть куда серьезнее. Чаще всего ребенок слишком эмоционально реагирует при упоминании человека, который приносит дискомфорт. Понаблюдайте, насколько меняется настроение вашего школьника, когда речь заходит о преподавателе, на которого пало ваше подозрение. Чем младше ребенок, тем сложнее ему скрывать эмоции. Не пускайте ситуацию на самотек, ребенок не сможет выйти из конфликта со взрослым самостоятельно.

Ребенок отказывается идти в школу и не делает уроки

Еще один сигнал, что определенный предмет вызывает тревогу вашего школьника — отказ посещать уроки определенного преподавателя и, следовательно, выполнять его задания. Конечно, если ребенок в принципе теряет интерес к учебе в определенном возрасте, здесь может быть много других причин, однако нелюбовь к определенному предмету чаще всего говорит, что между учеником и учителем напряженные отношения. Чем быстрее вы выясните, в чем дело, тем быстрее вы решите проблему.

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