Ортопед назвал главные причины сколиоза у детей
Новый учебный год начался в Новосибирской области. Уже с понедельника дети пойдут на занятия, неся на спинах тяжелые рюкзаки.
О том, как не допустить развитие заболеваний позвоночника у школьников, рассказал врач-ортопед Владислав Чемпосов.
У дошкольников, которые активно двигаются и мало сидят на одном месте, редко бывают проблемы с осанкой, считают врачи-ортопеды. Но уже в школе начинают происходить изменения. По статистике, начальная стадия сколиоза есть у каждого второго школьника. Дети взрослеют, у них появляется привычка сидеть в телефоне, которое до добра не доводит.
«С начала школьного периода дети начинают страдать от сколиозов и лордозов, то есть искривления позвоночника. По данным коллег из НИИТО, за прошлые годы начальная стадия сколиоза диагностируется у 52% школьников уже после первого класса», – говорит Владислав Чемпосов.
Нарушение осанки в тяжелой форме приводит к смещению внутренних органов, поэтому важно выявлять и корректировать проблемы с позвоночником на ранних этапах, продолжает врач. Когда ребенок достигает подросткового возраста, исправить осанку становится значительно сложнее.
Лучшая профилактика сколиоза – это регулярная физическая нагрузка, но не каждый спорт, оказывается, полезен для спины.
«Есть спорт, который благоприятно действует на здоровье спины, например, плавание, а есть тот, который только усугубляет проблемы, – говорит Владислав Чемпосов. – Детям с нарушениями осанки мы не рекомендуем длительный, изнуряющий бег, прыжки. Также не желательно заниматься футболом или легкой атлетикой».
Добавим, что сейчас выпускается много вспомогательных приспособлений для укрепления и поддержки мышц спины. Например, ортопедические парты, рюкзаки и корректоры осанки. По словам Владислава Чемпосова, такие приспособления действительно имеют эффект, они обучают ребенка контролю над своим телом и учат поддерживать позвоночник в правильном положении.