Ортопед назвал главные причины сколиоза у детей

Новый учебный год начался в Новосибирской области. Уже с понедельника дети пойдут на занятия, неся на спинах тяжелые рюкзаки.

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О том, как не допустить развитие заболеваний позвоночника у школьников, рассказал врач-ортопед Владислав Чемпосов.

У дошкольников, которые активно двигаются и мало сидят на одном месте, редко бывают проблемы с осанкой, считают врачи-ортопеды. Но уже в школе начинают происходить изменения. По статистике, начальная стадия сколиоза есть у каждого второго школьника. Дети взрослеют, у них появляется привычка сидеть в телефоне, которое до добра не доводит.

«С начала школьного периода дети начинают страдать от сколиозов и лордозов, то есть искривления позвоночника. По данным коллег из НИИТО, за прошлые годы начальная стадия сколиоза диагностируется у 52% школьников уже после первого класса», – говорит Владислав Чемпосов.

Нарушение осанки в тяжелой форме приводит к смещению внутренних органов, поэтому важно выявлять и корректировать проблемы с позвоночником на ранних этапах, продолжает врач. Когда ребенок достигает подросткового возраста, исправить осанку становится значительно сложнее.

Лучшая профилактика сколиоза – это регулярная физическая нагрузка, но не каждый спорт, оказывается, полезен для спины.

«Есть спорт, который благоприятно действует на здоровье спины, например, плавание, а есть тот, который только усугубляет проблемы, – говорит Владислав Чемпосов. – Детям с нарушениями осанки мы не рекомендуем длительный, изнуряющий бег, прыжки. Также не желательно заниматься футболом или легкой атлетикой».