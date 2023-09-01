Что делать, если у ребенка случился запор из-за похода в школу
Лето прошло, и детям предстоит адаптироваться к новым условиям — в школе и детском саду. Для многих это и так стресс, плюс их ждёт новый режим дня и питания. Также играют роль и уже не домашние, да и в принципе не самые комфортные, условия посещения туалета.
Но есть проблема и похуже — когда у ребёнка сформировался страх перед тем, что у него не получится сходить, что называется, по-большому.
Запор — больше, чем принято думать
Запор — это не только задержка стула, которой, к слову, может и не быть. Как объяснила педиатр, детский гастроэнтеролог DocDeti Екатерина Леонтьева, в первую очередь запор — это когда:
- меняется консистенция стула — каловые массы твёрдые и плотные;
- дефекация болезненная, сопровождается долгим натуживанием;
- у детей постарше появляется ощущение неполного опорожнения кишечника.
По словам педиатра, часто родители не сразу придают этому значение, надеются, что пройдёт само — либо со временем, либо пытаются изменить ситуацию, добавляя в питание ребёнка жидкость или клетчатку. Но ситуация куда серьёзнее.
«К сожалению, на практике детям раннего и младшего школьного возраста достаточно хотя бы одного эпизода задержки стула и/или болезненной дефекации, чтобы начать бояться этого процесса и стараться сдержать позывы, чтобы боль снова не повторилась», — отметила Леонтьева.
Изменений не происходит, и всё идёт по одной схеме: ребёнок чувствует боль во время дефекации, потом старается сдерживать позывы, в итоге происходит задержка стула, кал уплотняется и обезвоживается, потом фирмируется каловая пробка, и опять ребёнок чувствует боль при дефекации. Более того, чем дольше он всё это испытывает, тем сильнее его страх.
Специалист объяснила, что происходит, если такие симптомы сохраняются дольше нескольких недель: кишечник постепенно теряет свой привычный мышечный тонус, его чувствительность к растяжению снижается, и позывы становятся реже — возникают, только когда каловых масс уже накопилось достаточно и они растянули мышечную стенку.
Что делать при запоре у ребёнка
Леонтьева дала такие рекомендации:
- сразу заметить проблему;
- не игнорировать её;
- обратиться к детскому гастроэнтерологу.
По её словам, чем раньше родители узнают о том, что у ребёнка есть проблемы с походом в туалет, тем выше шансы, что наладить ситуация получится быстро. При этом и долгой терапии бояться не стоит, отметила педиатр.
Осмотические слабительные препараты, макрогол или лактулоза, не вызывают привыкания, но хорошо помогают. В итоге ребёнок привыкнет, что ходить в туалет — это не больно. Но важно, чтобы лечение назначил именно врач — оно зависит от веса ребёнка и длительности запоров.
Что помогает при запоре
Есть множество разных способов борьбы с этой неприятной проблемой. Какие из них благоприятны, а какие опасны — рассказал терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Алексей Горчаков.
- Народные средства — можно, но осторожно. Многие травы, например, могут вызвать аллергическую реакцию и другие побочки. Популярная сенна способна только усугубить проблему за счёт развития атонии кишечника. Продукты — тоже средство неоднозначное. Свежевыжатый сок лимона и яблоки от запора при активном употреблении способны вызвать обострение болезней ЖКТ — гастритов, язвенной болезни, метеоризма. А вот неоспоримо опасный метод — это клизма. Если делать их часто, можно довести кишечник до такого расстройства, что он вообще не сможет справляться с опорожнением без внешней стимуляции.
- БАДы. Есть варианты, которые так же эффективны, как лекарства от запора. К примеру, с сухой корой жостера.
- Аптечные препараты. Они различаются по принципу действия: смазывающие средства помогают стулу продвигаться через кишечник, также есть препараты, которые увеличивают объём каловых масс, стимуляторы перистальтики вызывают ритмические сокращения мышц кишечника, а осмотические слабительные активируют течение жидкости, и из-за этого увеличивается объём содержимого кишечника.