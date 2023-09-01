Что делать, если у ребенка случился запор из-за похода в школу

Лето прошло, и детям предстоит адаптироваться к новым условиям — в школе и детском саду. Для многих это и так стресс, плюс их ждёт новый режим дня и питания. Также играют роль и уже не домашние, да и в принципе не самые комфортные, условия посещения туалета.

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Но есть проблема и похуже — когда у ребёнка сформировался страх перед тем, что у него не получится сходить, что называется, по-большому.

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Запор — больше, чем принято думать

Запор — это не только задержка стула, которой, к слову, может и не быть. Как объяснила педиатр, детский гастроэнтеролог DocDeti Екатерина Леонтьева, в первую очередь запор — это когда:

меняется консистенция стула — каловые массы твёрдые и плотные;

дефекация болезненная, сопровождается долгим натуживанием;

у детей постарше появляется ощущение неполного опорожнения кишечника.

По словам педиатра, часто родители не сразу придают этому значение, надеются, что пройдёт само — либо со временем, либо пытаются изменить ситуацию, добавляя в питание ребёнка жидкость или клетчатку. Но ситуация куда серьёзнее.

«К сожалению, на практике детям раннего и младшего школьного возраста достаточно хотя бы одного эпизода задержки стула и/или болезненной дефекации, чтобы начать бояться этого процесса и стараться сдержать позывы, чтобы боль снова не повторилась», — отметила Леонтьева.

Изменений не происходит, и всё идёт по одной схеме: ребёнок чувствует боль во время дефекации, потом старается сдерживать позывы, в итоге происходит задержка стула, кал уплотняется и обезвоживается, потом фирмируется каловая пробка, и опять ребёнок чувствует боль при дефекации. Более того, чем дольше он всё это испытывает, тем сильнее его страх.

Специалист объяснила, что происходит, если такие симптомы сохраняются дольше нескольких недель: кишечник постепенно теряет свой привычный мышечный тонус, его чувствительность к растяжению снижается, и позывы становятся реже — возникают, только когда каловых масс уже накопилось достаточно и они растянули мышечную стенку.

Что делать при запоре у ребёнка

Леонтьева дала такие рекомендации:

сразу заметить проблему;

не игнорировать её;

обратиться к детскому гастроэнтерологу.

По её словам, чем раньше родители узнают о том, что у ребёнка есть проблемы с походом в туалет, тем выше шансы, что наладить ситуация получится быстро. При этом и долгой терапии бояться не стоит, отметила педиатр.

Осмотические слабительные препараты, макрогол или лактулоза, не вызывают привыкания, но хорошо помогают. В итоге ребёнок привыкнет, что ходить в туалет — это не больно. Но важно, чтобы лечение назначил именно врач — оно зависит от веса ребёнка и длительности запоров.

Что помогает при запоре

Есть множество разных способов борьбы с этой неприятной проблемой. Какие из них благоприятны, а какие опасны — рассказал терапевт, гастроэнтеролог и гепатолог Алексей Горчаков.