Как школьнику взбодриться без энергетика
С началом школьной поры детям, порой, приходится допоздна учить уроки. Иногда они пьют вредные энергетики, разрушая свой организм. Но есть и более здоровые методы.
При этом существуют альтернативные и простые способы взбодриться без употребления энергетиков, рассказала «Ямал 1» Татьяна Шипулина, заведующая отделением Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
— Чтобы школьнику, студенту быть здоровым, нужно прежде всего сменить режим дня и соблюдать его. Какую-то часть дня мы должны работать, какую-то отдыхать. Фаза сна очень важна. В одно и то же время мы должны ложиться и отходить ко сну. В одно и то же время пробуждаться. Физиологическая норма сна — не менее восьми часов. Особенно это касается подростков, — подчеркнула специалист.
По словам врача, если человек выспался, то он встает свежим, отдохнувшим, бодрым, работоспособным. Он может в течение рабочего дня быть успешным, усваивать новый материал и трудиться. Это самое главное и основное. Если же вы не смогли выспаться как следует, то энергию могут придать обычные чай или кофе, только не очень крепкие. Многим помогает утренний душ, добавила Татьяна Шипулина.