Как школьнику взбодриться без энергетика

— Чтобы школьнику, студенту быть здоровым, нужно прежде всего сменить режим дня и соблюдать его. Какую-то часть дня мы должны работать, какую-то отдыхать. Фаза сна очень важна. В одно и то же время мы должны ложиться и отходить ко сну. В одно и то же время пробуждаться. Физиологическая норма сна — не менее восьми часов. Особенно это касается подростков, — подчеркнула специалист.