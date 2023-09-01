Детский психолог призвала не критиковать детей 1 сентября

«Прежде всего нам очень важно, чтобы родители поддержали ребят и помогли им прекрасно отметить этот праздник. Нам важно, чтобы родители сегодня не критиковали ребят, не пытались их воспитывать, переучивать, а дали им поддержку. То есть сегодня хвалим, восхищаемся детьми, настраиваем их на позитивный лад, стараемся управлять своим настроением, стараемся мыслить позитивно. Сейчас не время для стресса, а время для радости.



Домашние задания делать, конечно, обязательно. Но нам лучше бы сейчас не заставлять ребят, а, напротив, задавать им вопросы, помогая им самим понять, что, если накапливать домашние задания, то в дальнейшем будет сложнее. Сейчас нужно плавно входить в рабочий режим. Нам важно, чтобы ребёнок сам принял это решение. Поэтому задаём ребёнку вопросы, отвечая на которые ребёнок приходит к выводу, что это его собственные цели, которые он готов реализовывать. Мы спрашиваем: «Есть ли домашнее задание? Как ты думаешь, стоит ли его выполнять? А как ты планируешь выполнять? Какой у тебя план?».