Прокачай себя: умные книги для детей и подростков

Новый учебный год — хороший повод узнать что-то новое, прокачать важные навыки или найти себя.

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Собрали книги, которые помогут ребятам сделать этот год ещё более продуктивным, интересным и насыщенным.

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"Чего ты по-настоящему хочешь"

Как много вокруг взрослых людей, которые бояться мечтать и не знают, чего они хотят? Или тех, кто не умеет ставить цели и привык плыть по течению? Достаточно. А всё потому, что они не научились прислушиваться к себе ещё в детстве, привыкли жить под диктовку: делай так, говори этак, купи то, надень это. Порой наши желания кажутся неосуществимыми. Но всё равно очень важно время от времени задавать себе вопрос: «Чего вы на самом деле хотите?» В этой книге советы и упражнения, которые помогут нашим детям услышать себя и приобрести один из самых важных навыков.

"Всегда ешьте левой рукой"

Подростки не любят банальные советы, но очень часто слышат их от взрослых. Профессор Джорджтаунского университета Рохит Бхаргава уверен: очевидные советы бесполезны. В его книге собраны небанальные советы (например, ленись, доводи людей до слёз, пиши на стенах фломастером, шокируй). Это не шутка, а оригинальный способ научить ребят и взрослых мыслить нестандартно и выходить за рамки привычного.

"Ты сильнее, чем ты думаешь"

Кто из родителей не хочет, чтобы их ребёнок был уверенным в себе, имел здоровую самооценку и обладал чувством собственного достоинства? Без этих качеств трудно добиться успеха в жизни, поэтому их обязательно нужно развивать. Как именно? Об этом подростку расскажет книга «Ты сильнее, чем ты думаешь». В ней вы найдёте советы, упражнения и практики, которые помогут обрести уверенность в себе.

"Оставь свой след. Как превратить мечту в дело жизни"

Элиза Ликт — известная личность в фэшн-индустрии, основатель компании LEAVE YOUR MARK LLC, которая продвигает мировые бренды. Родители хотели, чтобы девушка стала хирургом, она окончила престижный медицинский университет, а потом круто и внезапно поменяла свою жизнь — пошла работать в индустрию моды. Её книга — инструкция к действию, чтобы подросток сотворил свою историю успеха. Ребята узнают, как бросить нелюбимое дело и создать свой собственный модный бренд.

"Твои эмоции — твоя суперсила"

Психолог и специалист по когнитивно-поведенческой терапии Элиза Неболсин написала простое, понятное и весёлое руководство для взрослеющих детей и их родителей. «Брейн-хаки» из её книги помогут подростку понять свой мозг, справиться с наплывом эмоций, завести дружеские отношения, совладать с тревожностью и социальной застенчивостью. Всё это способно по-настоящему изменить жизнь!

"Ура, понедельник! 10 правил для жизни с драйвом"

Понедельник может быть прекрасным, если использовать 10 правил из этой книги. Это простые и рациональные техники, которые можно практиковать ежедневно. Их автор, норвежский миллиардер Петтер Стурдален, рассказывает, как получать удовольствие от простых ежедневных вещей, стать более осознанным и использовать все шансы, которые даёт жизнь.

"Развиваем гибкое мышление"

Порой трудности ставят подростков в тупик. Но справиться можно. Главное — сменить установку на данность («Я никогда не смогу») установкой на рост («Давай попробуем»). Выполняя упражнения из этой рабочей тетради, читатели научатся не бояться препятствий, превращать неудачи в возможности, справляться с тяжёлыми чувствами — грустью, беспокойством, гневом. Авторы — специалисты в области психологии и нейробиологии. А все практические задания основаны на надёжных исследованиях.

"Выйди из зоны комфорта: для школьников и студентов"

Брайан Трейси — признанный гуру тайм-менеджмента. На протяжении многих лет он помогает людям успевать больше за меньшее время и при этом оставаться энергичными. Эту книгу он адаптировал к потребностям молодых людей. Она поможет определить самые важные цели и сосредоточиться на их выполнении, побороть прокрастинацию и научиться снижать стресс. Ценные навыки, которые точно пригодятся во взрослой жизни.

"С тобой интересно!"

Эта книга — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто страдает от социальной тревожности. Написанная клиническим психологом и специалистом по работе с подростками, она предлагает пошаговую программу по избавлению от трудностей в общении, основанную на принципах когнитивно-поведенческой терапии. Благодаря книге подростки научатся выявлять источник своей тревожности, находить инструменты для борьбы с беспокойством, избавляться от страхов, связанных с общением, развивать уверенность и решительность.

"Предприниматель до 18 лет"