Названы лучшие продукты для хорошей успеваемости в школе

Рацион питания школьника может оказать значительное влияние на его успеваемость, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале.

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По ее словам, особенно полезными являются три продукта: скумбрия, баранья печень, а также масло зародышей пшеницы. Они содержат в себе микроэлементы, положительно влияющие на работу головного мозга и стимулирующие нейроны.

Врач-кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что в состав бараньей печени входят железо и витамин B12. Эти микроэлементы отвечают за правильное формирование нейронных связей. Нехватка витамина B12 может привести к ухудшению мыслительных процессов и запоминания. Согласно результатам научных исследований, около 80% детей с диагностированным дефицитом этого микроэлемента отличаются низкой успеваемостью в школе.

Вторым полезным продуктом является скумбрия. Она содержит в себе большое количество омега-3 жирных кислот, способствующих увеличению гиппокампа. Этот отдел головного мозга отвечает за процессы обучения и память человека. Ученые утверждают, что дети, которые потребляют достаточное количество кислот омега-3, учатся и читают лучше остальных.