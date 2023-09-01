Омбудсмен Ярославская предостерегла родителей от критики учителей при ребёнке
Уполномоченный по правам ребёнка в столице Ольга Ярославская выразила мнение, что детям необходимо говорить о школе только хорошее.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» омбудсмен посоветовала родителям в присутствии ребёнка воздержаться от критики в адрес школьных педагогов.
«Вы ребёнку должны говорить только одно, чтобы он был успешным: ты учишься в самой лучшей школе. Научитесь доверять школе, куда вы отдаёте самое дорогое, что у вас есть, — своего ребёнка. Если вы не готовы принять эту систему, если вы не доверяете этой системе, у нас есть разные формы обучения: семейная, например», — отметила Ярославская.
Она обратила внимание, что ребёнок учится у негативного родителя, который критикует систему образования.
Ранее психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Алевтина Кузьмина поделилась мнением, что школьная форма помогает социализации первоклассника.