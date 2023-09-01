Омбудсмен Ярославская предостерегла родителей от критики учителей при ребёнке

«Вы ребёнку должны говорить только одно, чтобы он был успешным: ты учишься в самой лучшей школе. Научитесь доверять школе, куда вы отдаёте самое дорогое, что у вас есть, — своего ребёнка. Если вы не готовы принять эту систему, если вы не доверяете этой системе, у нас есть разные формы обучения: семейная, например», — отметила Ярославская.