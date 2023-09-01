Как помочь школьникам адаптироваться в первую неделю учебы

Родителям нужно подобрать индивидуальный режим дня для школьника, чтобы помочь ему адаптироваться в первую неделю учебы. Об этом "Общественная служба новостей" узнала у экспертов.

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Этот режим поможет обеспечить ребенка полноценным сном, выделить время на уроки, игры и прогулку.

Родителям также советуют находиться в постоянном контакте со школьником, узнавать, как прошел его день и что его беспокоит. Помимо этого, нужно постараться обеспечивать ему общение со сверстниками вне школы, например, во время посещения секций или прогулок.

По словам экспертов, не стоит сразу же требовать от ученика отличных успехов. Лучше постараться объяснить ему, что в будущем важно стремиться к хорошим результатам.