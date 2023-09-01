По какому принципу учителя рассаживают детей в классе

Прежде всего учитываются физические показатели школьников. Как правило, самых маленьких по росту учеников рассаживают впереди, а более высоких и крупных ребят— за ними. Далее рассматриваются медицинские показатели. Если у ребенка плохое зрение или слух, а таких ребят может быть достаточно много, то они скорей всего займут первые парты, — объяснил психолог.