Психолог рассказала, как защитить ребенка от мошенников в интернете

Психолог Екатерина Мороз рассказала, как защитить ребёнка от мошенников в интернете.

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В беседе с РИАМО Мороз посоветовала родителям установить доверительные отношения с детьми, спрашивать про время, проведённое в интернете, игры, в которые он играет.

По словам психолога, мошенники могут использовать желание детей приобрести улучшения в игре или дорогостоящие вещи по привлекательной цене, в частности телефон, одежду и наушники.

Кроме того, Мороз посоветовала объяснить ребёнку правила безопасности в киберпространстве, а также, установив родительский контроль, вручную ввести нежелательные для посещения ребёнком ресурсы.

«Если ребёнок всё же стал жертвой мошенника, то нужно сохранить скриншоты переписки и обратиться в правоохранительные органы», — добавила психолог.