Иммунолог рассказала, как лечить отит у детей

Иммунолог Вишнева рассказала, как лечить отит у детей
Профессор и врач аллерголог–иммунолог Елена Вишнева рассказала изданию Вести Подмосковья, как правильно лечить отит у детей.
Специалист отметила, что чаще других видов заболевания встречается наружный отит. Этому недугу свойственны такие проявления, как зуд, отек, изменение цвета органа и ухудшение общего самочувствия человека.
Вишнева заявила, что лучшим вариантом для лечения такого заболевания станут комбинированные ушные капли, содержащие в составе глюкокортикостероид и антибиотик широкого спектра действия. Такие препараты помогут значительно уменьшить отек и снять болевые ощущения буквально за несколько дней.
«Важно помнить, что современные клинические рекомендации выступают против назначения системных антибиотиков при отите. Об этом должны помнить педиатры и знать родители, чтобы исключить нерациональное применение этих препаратов. Детям при отите рекомендована именно местная комбинированная терапия», – подытожила иммунолог.
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