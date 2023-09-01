Иммунолог рассказала, как лечить отит у детей

«Важно помнить, что современные клинические рекомендации выступают против назначения системных антибиотиков при отите. Об этом должны помнить педиатры и знать родители, чтобы исключить нерациональное применение этих препаратов. Детям при отите рекомендована именно местная комбинированная терапия», – подытожила иммунолог.