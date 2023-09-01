Родителям дали совет, как приучить ребенка носить форму

Родителям следует позитивно настроить ребенка на ношение школьной формы, взрослые могут способствовать тому, чтобы первоклассник начал менять отношение к себе, пояснила психолог Алевтина Кузьмина. В беседе с LIFE.ru специалист отметила, что в данном случае форму можно использовать в качестве атрибута взрослости.

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Конечно, никто не говорит о том, что наличие школьной формы поможет ребёнку быстрее почувствовать себя членом классного коллектива. Но она помогает социализации и формированию корпоративной культуры, — отметила психолог.

Кузьмина подчеркнула, что школьная форма является способом научить ребенка соблюдению социальных правил. Кроме того, так дети проявляют себя через достижения, а не за счет внешнего вида. Форма не способна полностью решить проблему социального неравенства, но она его сглаживает. Так, у детей появляется меньше поводов для буллинга.

Большинству детей вещи покупают родители на свой выбор, пусть даже с учётом мнения ребёнка. Если вкус у взрослого оставляет желать лучшего, то шансы подвергнуться буллингу за внешний вид возрастает в разы, заключила Кузьмина.