Как нельзя будить ребенка в школу
Многие школьники совсем не радуются ранним подъемам в школу. А после летнего режима разбудить ребенка к первому уроку становится очень сложной задачей.
«Рамблер» разобрался, как нельзя будить детей в школу.
Ошибки
Многие мамы, воспитывая детей, раз за разом совершают одни и те же ошибки. Неосознанно они заставляют ребенка делать все наоборот. Дети не любят делать так, как им советуют другие — в основном они отстаивают границы и свое мнение. Чтобы разбудить ребенка нужно постараться объяснить ему, что это не прихоть родителя.
Итак, что точно нельзя делать:
- Кричать на ребенка. После сна дети, так же как и другие люди, не готовы к сильным потрясениям. Худшее, что можно сделать утром, — начать кричать на ребенка.
- Торопить школьника. До полного пробуждения дети не могут адекватно воспринимать информацию. Если торопить ребенка, то он вряд ли быстрее проснется.
- Использовать манипуляции и моральное давление. Если вы решили надавить на чувство совести или на моральные принципы ребенка, то это неудачный метод. Из-за такого способа школьник будет использовать защитную реакцию и делать все наоборот.
Как правильно разбудить ребенка
Чтобы разбудить ребенка в школу, нужно разговаривать с ним медленно и нежно. Можно зайти к нему в комнату и плавно отодвинуть шторы, слегка похлопать его по спине и напомнить про подъем. Чтобы не торопить ребенка, можно сделать утренние дела заранее: приготовить одежду, сделать завтрак и собрать портфель вечером.