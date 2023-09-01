Как нельзя будить ребенка в школу

Многие школьники совсем не радуются ранним подъемам в школу. А после летнего режима разбудить ребенка к первому уроку становится очень сложной задачей.

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«Рамблер» разобрался, как нельзя будить детей в школу.

Ошибки

Многие мамы, воспитывая детей, раз за разом совершают одни и те же ошибки. Неосознанно они заставляют ребенка делать все наоборот. Дети не любят делать так, как им советуют другие — в основном они отстаивают границы и свое мнение. Чтобы разбудить ребенка нужно постараться объяснить ему, что это не прихоть родителя.

Итак, что точно нельзя делать:

Кричать на ребенка. После сна дети, так же как и другие люди, не готовы к сильным потрясениям. Худшее, что можно сделать утром, — начать кричать на ребенка. Торопить школьника. До полного пробуждения дети не могут адекватно воспринимать информацию. Если торопить ребенка, то он вряд ли быстрее проснется. Использовать манипуляции и моральное давление. Если вы решили надавить на чувство совести или на моральные принципы ребенка, то это неудачный метод. Из-за такого способа школьник будет использовать защитную реакцию и делать все наоборот.

Как правильно разбудить ребенка