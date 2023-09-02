Почему у детей появляются пятна на зубах

Педиатр Алиева: флюороз появляется из-за чрезмерного употребления фтора. Это те самые непонятные белые пятнышки на зубах. Как объяснила врач-педиатр Нурана Алиева, в группе риска дети от восьми лет — у них в это время начинают формироваться постоянные зубы. Специалист также рассказала о причинах заболевания, вариантах его лечения и, конечно, о профилактике.

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Как выглядит флюороз зубов

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Флюороз — с виду это пятна на зубах, их вид и размер зависит от формы заболевания. При очень лёгкой или лёгкой представляют собой разбросанные белые крапинки, редкие белые пятна, обмороженные края или тонкие кружевные мелоподобные линии. Они еле заметные и увидеть самим сложно, сможет лишь стоматолог. При умеренной и тяжёлой формах белые пятна уже крупнее, плюс бывает, что поверхность зубов становится шероховатой и на ней появляются ямки.

Причины флюороза

Флюороз развивается, если:

пить воду с фтором более 2 мг/л;

применять фторсодержащие средства для ухода за зубами (самое банальное — зубная паста) и не смотреть, сколько ребёнок наносит на щётку;

принимать рецептурные пищевые добавки в таблетках или каплях, если пьёте фторированную воду.

Кто в группе риска

Рамки строгие — только дети восьми лет и младше. Объяснение простое — в это время формируются постоянные зубы, а фторид встраивается в зубную эмаль при минерализации. Тяжесть состояния зависит от того, в каком количестве и как долго ребёнок употреблял фтор.

Как избавиться от флюороза

Если начали принимать меры на ранней стадии заболевания, то может быть достаточно поменять питьевую воду и восстановить минеральный баланс в организме. Когда зубы поражены сильнее, может потребоваться микроабразия, отбеливание, инфильтрация — метод определит специалист. Хуже всего ситуация, если зубы уже сильно разрушились: в этом случае не исключена необходимость их восстановления с помощью композитного материала.

Профилактика флюороза

Самое главное — узнайте, сколько фтора содержится в воде, которую регулярно пьёте. Это особенно важно, если в семье есть маленькие дети. Оптимальная концентрация 0,7–1,2 мг/л.

Кроме того, нужно понять, продолжать ли приём того, где есть фтор. Это могут быть таблетки или капли, которые прописал специалист.

Педиатр Алиева дала такие рекомендации:

если ваш ребёнок младше двух лет, узнайте у врача, нужно ли чистить зубы фторсодержащей зубной пастой. Зубы малышу чистят, как только появится первый;

до трёх лет нужно чистить зубы с пастой с содержанием фтора 1000 ppm, но на щётке должно быть её не больше рисового зёрнышка;

если ребёнку от трёх до шести фторсодержащая зубная паста в концентрации 1000-1350 ppm не больше горошины. Важно приучить ребёнка выплёвывать пасту, а не глотать её;

если в питьевой воде более 2 мг/л фтора, детям восьми лет и младше нужно пить другую.

Как правильно чистить зубы

Рекомендациями поделилась стоматолог Надежда Патлатая.