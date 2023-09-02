Как помочь ребенку не болеть осенью

Осенью иммунитет детей снижается, и они все чаще начинают подхватывать различные инфекции. Чтобы помочь ребенку меньше болеть, нужно придерживаться определенных правил.

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Подробнее об этих правилах — в материале "Рамблера".

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Закаливание

На сайте Минздрава сказано, что укрепить иммунитет ребенка можно при помощи закаливаний. Как правило, они помогают снизить количество простудных заболеваний в 1,5-2 раза. По словам эксперта Минздрава, закаленные дети не боятся промочить ноги. Кроме того, им не страшны перепады температуры, порывистый ветер и сквозняки. При этом подход к закаливанию каждого ребенка должен быть индивидуален и будет зависеть от его возраста, характера, предпочтений. Начать можно с обычного контрастного душа.

При закаливании важно учитывать следующие факторы:

Закаливание должно вызывать только положительные эмоции у детей.

Если он просыпается бодрым, ведет себя активно, хорошо питается, то этот процесс протекает правильно.

Если ребенок плохо спит, ничего не ест и ведет себя раздражительно, значит, вы делаете что-то не так.

Осмотры

Важно водить детей на профилактические осмотры. Если ребенок уже ходит в школу, то педиатр сможет дать рекомендации, которые помогут снизить стресс от учебной нагрузки и тем самым укрепить детский иммунитет. Обычно перенапряжение негативно сказывается на общем иммунитете и сильно его ослабляет.

Витамины

Поливитаминные комплексы способны укрепить иммунитет детей. А если ребенок заразился ОРВИ, то витамины ускорят выздоровление. Однако поливитамины, прежде всего, являются медикаментами, а потому перед их покупкой нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

Спорт

Чтобы иммунитет ребенка стал крепче и он меньше болел, важно включить в распорядок дня еще и физическую активность: зарядку, активные игры, спортивные кружки. Спорт также полезно совмещать с закаливанием.

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