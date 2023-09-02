Врач рассказала, как помочь школьнику сохранить здоровье

Для тысяч нижегородцев наступило 1 сентября — начало нового учебного года. Не секрет, что детям иногда сложно адаптироваться к новому распорядку дня и более серьёзным нагрузкам. Поэтому именно в начале осени многие школьники чаще начинают болеть, простужаться, жалуются на головные боли и усталость. Как же помочь ребёнку адаптироваться к новым условиям и сохранить его здоровье? Об этом мы поговорили с главным врачом Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальей Савицкой.

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Правило 1. Поддерживайте и общайтесь

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Дети нуждаются в поощрении, признании или другой форме одобрения, если они поступают правильно, так же, как и в критике, несогласии в случае неправильных поступков.

«Дети, которых хвалят за хорошее поведение, но не указывают на неправильные их действия, учатся всему более медленно, через множество своих ошибок, – говорит Наталья Савицкая. – Помните, что положительные эмоциональные переживания должны преобладать над отрицательными, поэтому ребёнка следует чаще поощрять, чем бранить. Любой успех ребёнка надо похвалить и не заметить его неудач, которые случаются с ним редко».

Интересуйтесь, как прошёл у школьника день, задавайте вопрос не «Как ты себя сегодня вёл?», а «Что было интересного?», «Что тебя удивило?», «Что было сложно?» и т. д. Важно, чтобы ребёнок делился с вами своими открытиями, успехами, трудностями и сомнениями, а не формальными отговорками.

Помогите ребёнку подружиться с одноклассниками, разбирайте с ним трудные ситуации взаимоотношений в коллективе.

Правило 3. Следите за режимом дня

Режим дня помогает воспитывать в ребёнке самостоятельность. Он знает, что необходимо мыть руки перед едой, убрать игрушки перед сном, и обычно без капризов соглашается это сделать.

«Распределение времени на различные занятия в течение дня и по дням недели помогает сделать нагрузку равномерной, в результате чего и ребёнок будет менее подвержен переутомлению, а значит учебно-игровая деятельность окажется более успешной», – рассказывает Наталья Николаевна.

У ребёнка должно быть достаточно времени для двигательной активности и отдыха. Не торопитесь с продлёнкой: вторую половину дня в начале учёбы лучше отдать прогулкам на свежем воздухе, спорту, развивающим играм и спокойному отдыху.

Правило 2. Правильно питайтесь

Правильное питание улучшает остроту ума, память, настроение, способствует правильному росту и развитию организма, помогает поддерживать вес и обмен веществ.

«При помощи сбалансированного здорового рациона можно предотвратить развитие таких хронических заболеваний, как ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия и ряд других», – объясняет эксперт.

Во-первых, нельзя пропускать завтрак. Он должен быть калорийным, белково-овощным. Подойдут омлет с овощами, овсяная каша, варёное яйцо с гренками из цельнозернового хлеба. Во-вторых, соблюдайте режим питания. Оптимально, если ребёнок привыкнет завтракать, обедать и ужинать в одно и то же время. Примерно треть от суточного потребления калорий должно приходиться на завтрак, 40% – на обед, 10% – на полдник, 20% – на ужин.

Приучите ребёнка пить чистую воду вместо пакетированных соков и сладких газированных напитков. Это позволяет уменьшить риск ожирения, которым страдает каждый пятый школьник.

Чтобы хорошо учиться, каждому ученику необходимы белок и глюкоза, достаточное количество витаминов и микроэлементов. В рацион школьника должны входить овощи и фрукты, рыба и мясо, молочные продукты и зелень, яйца и нерафинированные масла. Все эти продукты позволяют успешнее справляться с повышенными нагрузками.

Правило 4. Занимайтесь спортом

Спорт укрепляет детский организм. Занятия физкультурой делают ребёнка здоровым и выносливым. Физические нагрузки полезны для укрепления костей, мышц и суставов.

Спорт помогает контролировать вес ребёнка и сжигать лишние калории, ведь современный образ жизни и не совсем правильное питание плохо влияют на детский организм.

Например, для профилактики сколиоза и болезней позвоночника хорошо помогает плавание, если есть сложности с переключением внимания, врачи советуют заняться настольным теннисом, бадминтоном, играми с мячом. Игры в мяч вообще очень полезны для вестибулярной и зрительной систем.

Правило 5. Закаляйтесь

Процесс закаливания очень важен для ребёнка, так как именно в детстве формируется иммунная система человека. Организм закалённого ребёнка легче переносит жару, холод, а также более устойчив к различным заболеваниям простудного характера. При этом у ребёнка существенно улучшается работа сердечно-сосудистой системы, так как при закаливании усиливается кровоток и увеличивается метаболизм.

Правило 6. Устраивайте совместные праздники

Вместе со своими родителями дети чувствуют себя намного увереннее.

«Проведение совместных праздников и развлечений формирует у ребёнка большее чувство ответственности, гордости за себя и своих родителей, – объясняет Наталья Николаевна. – Организация таких праздников и развлечений позволяет родителям ненадолго оторваться от дел и провести время со своим ребёнком. А для ребёнка иногда это самое главное».

Доказано, что совместные занятия родителей и детей приносят свои результаты. Во-первых, пробуждают у родителей интерес к двигательной активности. Во-вторых, способствуют развитию у детей двигательных навыков в соответствии с их возрастом и возможностями. В третьих, в этом случае есть возможность заниматься физическими упражнениями не только ребёнку, но и взрослым. А ещё позволяют с пользой проводить свободное время всей семьёй вместе и способствую всестороннему развитию ребёнка.

«Таким образом, здоровая семья – это семья, которая ведёт здоровый образ жизни, в которой присутствуют духовная культура, здоровый психологический климат, материальный достаток», – подводит итог эксперт.

Также помните, что болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому не забывайте о важности прохождения ребёнком профилактических медосмотров – это позволит убедиться в отсутствии каких-либо заболеваний или выявить их на ранних стадиях.

Еcли ребёнок часто болеет

Врачи дают несколько советов в этом случае. Во-первых, освободите его хотя бы на месяц от факультативных занятий, длительных экскурсий, олимпиад и конкурсов – снизится нагрузка. Это поможет.

Во-вторых, следите, чтобы ребёнок гулял 3 – 3,5 часа в день.

В третьих, простое правило: нужно чаще мыть руки с мылом. Обязательно – после туалета и прогулки. Именно на руках дети чаще всего переносят возбудителей болезни. А ещё почаще протирайте гаджеты.