Психолог высказалась о домашних заданиях в школах

«Получается, после восьмого числа все (резко. — RT) начнут давать домашнее задание. Это не лёгкая «акклиматизация», а наоборот... Было бы замечательно, если бы, предположим, три дня не дают домашнее задание, три дня — дают по одному упражнению в день, а дальше постепенно увеличивают по три дня, чтобы войти в привычный ритм учеников. Так было бы немного проще и лучше с точки зрения «акклиматизации» и адаптации к школе», — заключила собеседница RT.