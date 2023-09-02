Фразы, которые лучше не говорить школьнику

Психолог Екушевская: лучше не говорить ребёнку, что в школе будет трудно. Воспитание — трудоёмкий и непростой процесс. Особенно родители переживают за школьные годы: как их чадо будет учиться, чего достигнет, с какой компанией свяжется, будет ли прогуливать уроки. Вот какие фразы не стоит говорить будущему школьнику, чтобы не отбить желание учиться.

© Секрет Фирмы

Эти фразы отобьют желание учиться

Видео дня

Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская объяснила, что от родителей в большей степени зависит, с каким настроением их малыш пойдёт в первый класс. Но настрой можно легко убить всего несколькими фразами. Вот они:

В школе будет трудно. Родители часто говорят эти слова с надеждой, что они ещё больше замотивируют ребёнка — мол, буду учиться читать, писать, чтобы в первом классе было легче. Но, как правило, такие напутствия только вселяют страх, неуверенность и беспомощность. Вместо этого лучше рассказать своему чаду о том, как будет интересно в школе и что учителя там лучше слушать повнимательнее.

Ты не сможешь, давай лучше я сделаю. Этой фразой вы показываете, что не верите в возможности своего отпрыска. В результате он сам перестаёт в себя верить. В следующий раз он даже не будет пытаться думать над решением той же задачи и сразу скажет, что не может. И тогда домашку будет делать, кто угодно, только не он сам. Лучше всегда разрешать ребёнку самому попробовать свои силы. Если, конечно, речь не идёт о чём-то опасном для жизни.

В школе тебе никто помогать не будет. Эта фраза создаст впечатление, что в школе с ребёнком могут обойтись жестоко и что там поддержки никакой не будет. Лучше объяснить будущему первоклашке, что он всегда может рассчитывать на родителей, а в школе он обязательно найдёт друзей, на которых тоже можно будет положиться.

В школе тебе никто помогать не будет. Эта фраза создаст впечатление, что в школе с ребёнком могут обойтись жестоко и что там поддержки никакой не будет. Лучше объяснить будущему первоклашке, что он всегда может рассчитывать на родителей, а в школе он обязательно найдёт друзей, на которых тоже можно будет положиться.

Твои будущие одноклассники наверняка уже готовы к школе. Ох уж эти сравнения с другими детьми. Этой фразой вы обесценивание своё чадо, и малыш начинает думать, что недостаточно хорош. Лучше подбадривайте его и гордитесь им даже, когда у него не всё получается.

Делать ли домашку с детьми?

Ранее учитель начальных классов Татьяна Дьячкова объяснила, что главная задача домашней работы — научить учиться. Но в то же время домашки не должно быть очень много, а в выходные ребёнок должен отдыхать.

Идеально, если ребёнок делает ДЗ сам и просит помощи у родителей, только если что-то не выходит. Такое возможно, если ваш малыш ходил в детсад, брал в руки книги и посещал кружки.