Главные правила здоровой осанки у школьников

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание родителям в вопросе осанки школьников.

© Сетевое издание m24.ru

Учебный год для любого ребенка – это особый период. Но связан он не только с получением новых знаний и подготовкой к разного рода контрольным и экзаменам.

Видео дня

Девять школьных месяцев – это серьезная нагрузка на позвоночник, так как львиную долю времени ученик находится в положении сидя. Кроме того, ему предстоит постоянное ношение тяжелых сумок и рюкзаков. А именно эти два фактора потенциально влияют не только на здоровье позвоночника, но и на развитие опорно-двигательного аппарата в целом. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как создать условия для правильного формирования осанки.

Рюкзаки

Те родители, у кого дети учатся в начальной школе, как правило, пристально следят за осанкой своих детей, в том числе покупая им ортопедические рюкзаки и четко контролируя, чтобы их правильно носили. Но как только ребенок заканчивает "началку", многие родители перестают на такие вещи обращать внимание. А это неизбежно приводит к тому, что дети начинают носить рюкзаки на одном плече или вообще отдают предпочтение сумкам. Да, есть некая дань моде, но задача именно родителей – доносить информацию до своих чад, что такое ношение рюкзаков неизбежно приведет к сколиозу (наклону) плечевого пояса в одну из сторон.

Если этот процесс вовремя не скорректировать, шансы, что искривление останется на всю оставшуюся жизнь, будут очень высокими.

Здесь важно наглядно показывать детям, почему это плохо как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения здоровья. Тем более в подростковый период рост позвоночника может быть очень быстрым, и здесь важно учитывать все факторы, которые влияют на правильную осанку.

Парта

Но главным виновником искривления позвоночника у детей можно считать непосредственно парту. Основная проблема – некорректно подобранная высота стула по отношению к столу, а также сама посадка: сильный наклон головы во время работы с тетрадью. Здесь механизм искривления очень прост: если все время сильно опускать голову (лебединая шея), шейный и грудной отделы позвоночника испытывают сильное напряжение, так как нагрузка на позвоночник распределяется неравномерно.

Наш организм умеет хорошо адаптироваться к разным некомфортным условиям, поэтому, если такое положение возникает регулярно, для компенсации неравномерной нагрузки на шейный и грудной отделы позвоночника происходит следующее: возникает избыточный изгиб в поясничном отделе, задача которого – выравнивать нагрузку. Так и возникает так называемый гиперлордоз поясничного отдела, а также S-образная осанка.

Профилактикой может являться консультация врача-ортопеда, правильно подобранные физические нагрузки (в том числе и ЛФК), а также корректно подобранная мебель для занятий дома. Обувь

Здоровье позвоночника зависит не только от правильного положения во время работы сидя и ношения рюкзаков, но и от нагрузок на стопы. К сожалению, именно из-за проблем с ними часто возникает не только беда с позвоночником, но и с тазобедренным, коленным и голеностопным суставами. И даже если у ребенка с детства была сформирована правильная стопа, модные во все времена кеды и другие виды обуви с плоской подошвой могут сильно навредить активно растущему скелету.

Другими словами, если ваш ребенок любит носить кеды, в обязательно порядке подберите ему для них специальные стельки. Причем для этого необязательно записываться в поликлинику к ортопеду: в Москве практически в любом ортопедическом салоне работают врачи, которые дают консультации совершенно бесплатно.

Спорт

Да, как бы странно это ни прозвучало, но не весь спорт одинаково полезен. И речь сейчас идет не о травмах, которые практически неизбежны в любых дисциплинах: речь о так называемых асимметричных видах спорта, в которых с самого начала закладывается дисбаланс развития скелета. К таким видам спорта можно отнести все виды ударных единоборств, особенно бокс, кикбоксинг, тайский бокс и даже боевое самбо, а также фехтование, гребля на каноэ и другие схожие виды.

Здесь важна работа тренера, который должен давать нагрузки, компенсирующие асимметрию, но так происходит не всегда. Поэтому, если вы отдаете ребенка в тот или иной вид спорта, поговорите на эту тему с тренером.

Моя рекомендация, если говорить о гармоничном физическом развитии ребенка, – попробовать акробатику (можно отдавать ребенка с трех лет); плавание; спортивную гимнастику; легкую атлетику с акцентом на бег.

Сон

Но и краеугольным камнем проблем с осанкой можно считать сон, а точнее, на чем ваш ребенок спит. Обратите внимание, что грудным детям и малышам вообще не нужна подушка – это положительно влияет на формирование осанки. Но как только детям выдают подушку, часто начинаются проблемы. Здесь важно вовремя проконсультироваться с ортопедом, который сориентирует, на какой подушке действительно стоит спать.

Массаж